ラクサス・テクノロジーズ<288A.T>が大幅反発している。３日の取引終了後に、ブライダル関連ＥＣ・サービスを展開するピアリー（岐阜県羽島市）とＳｈａａＳ（シェアリング・アズ・ア・サービス）連携に関する基本合意を締結したと発表しており、好材料視されている。



ＳｈａａＳは、ラクサスが構築してきたシェアリングサービスの仕組みを、事業者向けにＯＥＭ提供する事業モデル。今回のピアリーとの提携によりラクサスが提供するブランドバッグのシェアリングプラットフォームをＳｈａａＳとしてＯＥＭ提供し、ピアリーが新たに展開するブランドバッグシェアリングサービスの実現を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS