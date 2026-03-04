「夢道場」代表・久米健夫氏が伝授…地面反力を最大化させる足首トレーニング

少年野球の現場で、股関節の柔軟性は注目される一方で、足首の硬さは見過ごされがちだ。オリックス・森友哉選手の専属トレーナーを務める「夢道場」代表の久米健夫さんは「身体を思い通りに使えるかどうかが、技術の土台になる」と説く。大阪桐蔭高や社会人野球でのプレー経験を持つ久米さんは、小学生からトップアスリートまで幅広く指導し、足首の可動域が投打の飛躍的な向上に直結すると提唱している。

なぜ足首が重要なのか。久米さんは「足首の動きや硬さがあると、どうしても地面をしっかり捉えられないというか、地面反力をもらえない」と指摘する。足首を甲の方に反らす「背屈」の可動域が確保されることで、重心が安定し、地面からのパワーが全身へ伝わるようになる。逆に足首が硬いと、走る際に地面を掻くような動きになり、ハムストリングスの肉離れといった怪我や故障を招くリスクも高まるという。

足首の機能を高める具体的な練習として、例えば「カーフレイズ」が有効だ。立った姿勢でかかとを上げ下げするシンプルな動作だが、やり方にはコツがある。かかとを上げる際、足の小指側に体重が逃げないよう「しっかりと母指球に体重がのった状態で、かかとをグッと上げていきます」と久米さんは助言する。真っすぐ上げる意識を持つことで、足首本来の適切な動きが引き出され、機能性が向上していく。

続いては「つま先＆かかとウォーク」。つま先立ちと、かかと立ちの状態で、それぞれ10メートルずつ歩く。つま先立ちの際は目線を上げ、母指球で地面を捉えることが重要になる。かかと歩きでは「足首を上げたまま、しっかり反った状態を保つことを意識してください」。足首の機能が低いと、歩くにつれてつま先が下がったり、お尻が後ろに引けたりするため、姿勢の維持がポイントだ。

足首の柔軟性を獲得することは、パフォーマンス面だけでなく怪我予防の観点からも欠かせない。久米さんは「股関節と足首は、セットといっても過言ではありません」と強調する。足首の動きが改善されれば、地面からの反発力を効率よくスイングや投球に繋げられるようになり、打球の飛距離アップや球速向上に繋がる。現場で「しゃがめない」ほど硬い選手が多いのに「見過ごされがちなのが現状」という足首に、今こそ着目したい。（First-Pitch編集部）