「このまま今の仕事を続けていいのか…？」

「職場が不満だらけ」「年収が低い」「将来が見えない」理由はさまざまあれ、「転職」を考えたことのある人は多いだろう。しかし転職は大きな決断ゆえの「迷い」がつきもの。「失敗リスクが怖い」「やりたいことがない」「転職先が見つからない」など、一歩を踏み出す勇気が出ないものだ。

「実は転職は人生の一大イベントにせず、“毎日ちょっとずつ考える”くらいが一番うまくいくんです」と語るのは、7回の転職で年収を6倍にした外資系うさぎのちょこさんだ。コネ無し、スキル無し、英語も苦手だったにもかかわらず、「年収と納得感の“両取り”」をし続けてきた秘訣とは何か？ 今回は『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』の中から、「うまくいくための転職の仕方」を紹介する。

転職を「人生の一大イベント」にしてはいけない

「まだ、転職は早いかな…」

こう考えている人は多いのではないでしょうか。「いつかは転職したい、けど、今じゃない」もしそう考えているとしたら、ぜひ『ゆる転職』の考え方を知ってほしいのです。

チャンスはいつ来るかわからない

「転職は人生の岐路、大きな決断……」という言い方、いまだによく聞きます。

もちろん、大切な自分のキャリアですから、軽率に意思決定してしまうのはリスクがあります。でも、実際はどうでしょうか。多くの人が中長期的なキャリア形成の中で複数回、転職を経験するのは当たり前、という時代になっています。

だからこそ、「今の自分にとって最善の選択だ」と思えるようなチャンスが目の前に現れたときには、迷わず転職という道を選ぶべきです。

ではここで質問です。そのチャンスは、一体いつ来るのでしょうか？

その答えは「わからない」です。わからないからこそ、備えておく必要があるのです。これが『ゆる転職』の基礎です。

常に10％だけ転職活動する

「ゆる転職」で重要なのは、「特に転職する予定はないけれど、「常に10％」転職活動をしている状態」をつくることです。

たとえば今、「超ピッタリの理想の求人」が目の前に現れたとします。あなたはその面接に申し込めますか？ もしかすると、「まだ準備ができていない」と感じて、申し込めないかもしれません。せっかくのチャンスを棒に振ってしまいます。

それではいけないのです。チャンスがいつ来るかわからない、だからこそ“常時ウォームアップ中”＝「チャンスが来たときにちゃんと動ける自分」を保ち続ける必要があるのです。

重要なのは、「いつでも転職できるけれど、今すぐ転職しなくてもいい」、そんな余裕のあるスタンスを持つこと。これが転職をギャンブルにしないための生き方『ゆる転職』です。

（本記事は『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』の一部を調整・加筆した原稿です）