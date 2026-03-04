「ペットに優しい国フランス」のウラで起こっている「飼育放棄」の哀れな実態…これだけ制度が整っているのになぜ？

「犬は家族の一員」が根付くフランスの日常

「ペット大国」として知られるフランスでは、犬を「家族の一員」と捉える文化が根付いており、飼い主たちがカフェでおしゃべりを楽しむ傍らで、犬たちがゆったりと寝そべる光景をよく目にする。

地下鉄やレストラン、老舗デパートなど、街の至る所で飼い主のそばに静かに寄り添う犬の姿は、じつに微笑ましい。筆者は日本から3歳になる黒豆柴を連れて移住したのだが、たいていのレストランで、水の入ったボウルを何も言わなくても出してくれる。

フランスでは、血統書付きの犬や猫の名前に「その年のアルファベット」を頭文字に使う決まりがある。これは1926年に事務手続きを効率化するために導入された制度で、生まれた年によって名前の最初の文字が決まる。2025年のアルファベットは「A」。「Alice」「Anne」「Alex」といった名前がよく使われるが、義務ではない。

ちなみに先日散歩中に出会ったゴールデンレトリバーの4歳の女の子は「Sake（酒）」ちゃん。「S」で始まる2021年に生まれ、日本好きの飼い主が名付けたそうだ。

2020年に行われたフランスの世論調査によると、動物を飼っている割合は約半数、50.5％にものぼる。フランス政府の農業食品省（Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire）の発表では、家庭における犬と猫の数は、2024年の時点で犬は約990万頭、猫は約1660万頭と、日本の犬の約679万頭、猫の約915万頭をはるかに上回る。

そんな「ペット大国」フランスでは、長期のバカンスにも犬を連れて行くのが常だ。犬と宿泊できるホテルは当然に充実しているが、なかでも驚いたのは「ペットパスポート」の存在だ。

かかりつけの獣医師によって発行されるこのペットパスポートは、青い冊子の手のひらサイズで、表紙にはEUマークが刻まれ、中央には『FRANCE』の文字が書かれている。筆者も移住してすぐに、近所の動物病院で作ってもらった。これがあれば、筆者の大切な家族である黒豆柴と一緒に、EU加盟国（＋ノルウェーと北アイルランド）内を自由に移動できるし、EU域外の国や地域からEUへの渡航の際も適用される。

このパスポートを手に持って黒豆柴と一緒に、イタリアとフィンランド、ノルウェーへ旅行した際には、フランスの高速鉄道（TGV）および飛行機、フィンランド、、ノルウェーへの空路のいずれも客室内で片時も離れずに一緒に過ごすことができた。

ちなみに、移動機内の同伴ルールは航空会社によって異なるが、大きくは「重量」と「犬種」がポイントのようだ。一般的には「ケージ込みで総量8kg以内の小型犬」が条件で、LCCなどの一部の航空会社を除き、パグやフレンチブルドックなどの短頭犬は認められていない。ほかにも「マイクロチップが装着されている」、「ケージはソフトタイプのもの」などの細かな規定もある。

さらに、機内に持ち込める頭数に限りがあるため、ペット同伴の旅行は事前予約が必須だ。目的地によっても追加の検疫が必要になることもあり、フィンランド入国の際は、出発の5日以内に健康診断を受け、多包条虫（エキノコックス）の駆虫薬の服用が義務付けられていた。さらにEU域外の国や地域から渡航する場合は狂犬病抗体価検査を受け、EU動物衛生証明書が必要になる。

「ペットパスポート」には、名前、種類、性別、生年月日、毛並みの色といった身体的な特徴のほかに、これまでのワクチン接種歴、かかりつけの獣医師の連絡先などが記されている。ワクチンの接種歴は日本を出国する際に準備した、英語で書かれた「輸出検疫証明書」が大いに役立った。なぜならば、狂犬病抗体価検査の結果とマイクロチップ情報も記載されていたからだ。

バカンスの移動中に家族の黒豆柴が、常に目の届くところにいるのはとても安心だ。旅行前は「機内の騒音が大丈夫だろうか…」と心配したが、当の本人は何のことはない。気にすることなく終始リラックスしていた。

バカンス中に捨てられる犬たち

そんな犬への尊重が定着しているフランスだが、一方では悲しい現実が存在している。飼育放棄はなくならないのだ。特に、フランス人のほとんどがバカンスに出かける5月から8月にかけては、1年を通して飼育放棄の数がもっとも多い季節で、この期間は、バカンスの楽しい時間を家族の一員として過ごすペットがいる一方で、絶望の底に突き落とされる動物たちもいる。

フランス最古の動物保護団体『S.P.A』 ( エスペーアー：société protectrice des animaux ) は、2024年は約13,000匹の犬を保護したと発表したが、これはひとつの団体のみの数字であり、ほんの氷山の一角にすぎない。じつはフランス全体で、「約20万頭が放棄されている」という報告も存在する。

その多くは、バカンス先の森や高速道路沿いに置き去りされる、不在期間の預け先が見つからない、飼い始めたものの、思った以上に費用がかかり、飼育困難と判断して捨てられる、などといった都合で放棄され、なかには、「コロナ禍で犬を飼い始めたけれど、テレワークが終わって、出社するようになったら世話ができない」という理由から犬を捨てた人もいたようだ。

前述のフランス政府の農業食品省の発表によると、犬一頭にかかる、食事代、検診、トリミングなどの年間費用は、2022年時点で約9万円〜18万円とされている。しかしこの金額も、筆者の肌感覚で言えば“それ以上”というのが本音で、動物病院で6種混合のワクチンを接種したところ、日本では6000円程度だった費用が、フランスでは約1万6000円（2025年当時）。円安の影響があるとはいえ、約3倍もの値段に正直驚いてしまった。

こうした飼育放棄の問題を改善するため、2021年に動物愛護法が改正され、2024年1月からはペットショップでの犬猫販売や、個人によるインターネット販売が全面的に禁止という法整備が敷かれている。これにより、フランスで新たに犬や猫を迎えたい人は、正規ブリーダーから直接購入するか、保護団体から譲り受けるという選択肢に限られるようになった。

さらに、今年の2026年にはイルカやシャチのショーが、2028年には巡回サーカスでの野生動物利用も禁止される見通しだ。

犬が患者に与えてくれる大きな喜び

しかし、「飼育放棄」をする者がいる一方で、犬を家族として迎え入れる人々も多く、また社会の至るところでかけがえのない存在として役割を与えるのもフランスの良いところだ。例えば、公共ラジオの『フランスインター』で紹介された「スヌーピー」という犬は、病院の補助ケア犬として大活躍している。

6人の看護師が親権を共有するスヌーピーが病室を訪れると、患者たちの表情には笑顔がこぼれ、それによって、病室内でのコミュニケーションがよりスムーズになるという。スヌーピーが来るのを心待ちに、その存在に慰められている患者が大勢おり、「ペットは家族の一員」としての文化が根付いているからこそ、こうした取り組みも実現できるのだろう。

さらに、医療現場での犬の活躍はセラピーの場だけではなく、低血糖症の発作やてんかんの発作、がんの早期発見にも役立つことが知られている。実際に山形県金山町での事例では、犬が呼気や尿の匂いから異状をかぎ分ける「がん探知犬」による健康診断が実施され、いくつか実績も挙げている。

フランスでは現在、盲導犬や介助犬、聴導犬といった「補助犬」として約2500頭が活躍している。人間にとっての犬は決して「おもちゃ」ではなく、唯一無二の「家族の一員」だ。犬と人間との相互作用は計り知れず、誰もがその想いを持っていれば、悲しい運命をたどる犬たちも、きっといなくなるに違いない。

