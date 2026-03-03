「5品買っても400円台…！」【シャトレーゼ】マニアも大絶賛「108円以下の名品5選」実食リポ
【シャトレーゼ】マニアが厳選！ 108円以下の名品5選
シャトレーゼには、驚くほどリーズナブルでおいしい商品が豊富にそろっています。今回はシャトレーゼマニアの筆者が実際に食べて「本当においしい」と感じた、108円以下の5品をご紹介します。
1. 「ショコラパンケーキ」108円
まずは、2026年1月発売の「ショコラパンケーキ」108円（税込）。一見どら焼きのような見た目ですが、クーベルチュールチョコレートを使用したチョコレートクリームとチョコレートソースをサンドしたパンケーキです。
ひと口食べると、ふんわりとしたココア風味の生地と、軽やかな口どけのチョコレートクリームと中央の濃厚なチョコレートソースのハーモニーが重なります。
2. 「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」108円
続いては、2026年1月にリニューアルされたばかりの「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」108円 （税込）。改良された口どけのよいシュー皮の中に、北海道産純生クリームとカスタードクリームの2種類がたっぷりと詰まっています。
ひと口食べると、圧倒的なクリーム量に驚き！ シュー皮からあふれてくる、ミルク感豊かな生クリームとバニラ香るカスタードクリームが濃厚でリッチな味わいです。
筆者は、リニューアルしてさらに高級感が増した気がしました。クリームを存分に堪能できる、まさに “クリームが主役”のシュークリームです。
3. 「八ヶ岳高原牧場 ギリシャ風ヨーグルト 脂肪ゼロ」75円
続いては、「八ヶ岳高原牧場 ギリシャ風ヨーグルト 脂肪ゼロ」75円（税込）です。八ヶ岳高原の契約牧場のとれたて牛乳を使用したギリシャ風ヨーグルトは、乳たんぱく入りの脂肪ゼロタイプです。
口に入れると、かた過ぎずやわらか過ぎないチーズのような滑らかな食感。ほどよい甘さと控えめな酸味、ミルクのコクをしっかり感じられるクリーミーな味わいが魅力のヨーグルトです。
同シリーズで同じ価格の「生クリームヨーグルト」や「アサイー＆ストロベリーヨーグルト」もおいしいのでおすすめ！ ヨーグルトはスーパーよりもシャトレーゼのほうが安い場合が多いので、筆者は何度もリピート購入しています。
4. 「かりんとう饅頭」97円
続いては、「かりんとう饅頭」97円（税込）です。北海道産小豆を使用した自家炊きこしあんを黒糖生地で包み米油で揚げたおまんじゅうは、商品名の通り、かりんとうのようなカリッとした食感を楽しめます。
食べてみると、外側はカリッと香ばしく、中にはしっとり滑らかなこしあんがぎっしり！ 黒糖の風味と、かりんとう＆こしあんコンビの食感はクセになるおいしさです。シャトレーゼに行くたびに購入する逸品です。
5. 「梨恵夢 炭焼きコーヒー」64円
最後に紹介するのは、「梨恵夢 炭焼きコーヒー」64円（税込）。炭焼きコーヒー風味の生地で、シナモン入りのミルクあんを包み、高温短時間でふんわりしっとり焼き上げた焼き菓子です。
今回紹介した中では最も安い64円！ 思わず価格を二度見してしまうほどですが、素材へのこだわりは“さすがシャトレーゼ”です。生地にはうみたて卵をたっぷり使用し、ミルクあんには白州名水で炊き上げた自家炊きミルクあんを使っています。
食べ進めるたびに広がるコーヒーの風味に、ほんのりシナモンが香るホロホロとほどける口どけのミルクあんが重なります。コーヒー風味の主張が強過ぎないので食べやすく、コーヒーはもちろん紅茶とも好相性です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「シャトレーゼ」のオリジナル商品です。気になった方は、お買い物の参考にしてみてくださいね！
※商品の状況は日々変動するため、紹介した商品が「販売終了」「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)