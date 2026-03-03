気温が少しずつ上がって、実は先月（2月）27日から、気象庁では気温にまつわる、あるアンケートを始めました。

【写真を見る】最高気温が40℃以上の日の名称は？「超猛暑日」「サウナ日」「しんど日」「もう無理っ暑」気象庁が募集中です！

Q最高気温が40℃以上の日の名称は？

実は気象庁では最高気温が25℃以上の日を「夏日」、30℃以上の日を「真夏日」などと定めていますが、40℃を超えた場合の名称がないんですね。

去年、岡山県で史上初めて最高気温が40℃を超えるなど全国でも観測されるようになり名称を決めようということになりました。

「炎暑日」「劇暑日」…そのほか候補は？

炎暑日、酷暑日、超猛暑日などの13案に加え、自由記述でも回答することができます。私も考えてみました。「サウナ日」・「しんど日」です。いかがでしょうか？

13案はこちら。

そして、SNSでは「もう無理っ暑」というユニークな案を提案している人もいましたよ。アンケートの締め切りは、来月29日です。新たな名称は、回答結果をもとに、専門家などに意見を聞いて決定し、今年の夏までには使用を開始するということです。