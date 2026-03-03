【WBC】パブリックビューイングが全国9カ所で開催　「お〜いお茶」や“特製ハリセン”を持って観戦

株式会社伊藤園は、2026年3月に開催される「2026 World Baseball Classic」のグローバルパートナーとして、大会の全47試合を日本国内でライブ配信するNetflixとともに「『お〜いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」を全国9カ所の商業施設で開催する。

【写真】イオンモール幕張新都心会場では元日本代表選手がトークゲストに！詳細はこちら

本イベントは、大会のオフィシャルグリーンティーである「お〜いお茶」を片手に、日本代表の熱戦をより身近な場所で楽しんでもらうことを目的とした取組みだという。

●東京プールで行われる日本戦を対象

千葉県のイオンモール幕張新都心を中心に、宮城県･東京都･静岡県･愛知県･滋賀県･大阪府･広島県･鹿児島県の全国9カ所で、2026年3月6日（金）から10日（火）の東京プールで行われる日本戦を対象に開催。来場者は、「お〜いお茶」をデザインした特製ハリセンを使い、拍手や声援を送ることができる。

〈イベント概要〉

・イベント名

『お〜いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング

・実施主体

主催 伊藤園、共催 Netflix

・対象試合

東京プール日本戦4試合 ※会場により対象試合は異なる

・開催形式

無料開催（当日事前抽選制）

【開催会場（全9会場）】

・千葉県 イオンモール幕張新都心／GRANDMALL 1F グランドコート（3月6日（金）、7日（土）開催予定）

・大阪府 セブンパーク天美／AMAMI STADIUM（3月7日（土）開催予定）

・宮城県 イオンモール仙台上杉／4F KAMISUGI ONE PARK（3月7日（土）開催予定）

・愛知県 イオンモール豊川／1F サウスコート（3月7日（土）開催予定）

・滋賀県 平和堂ビバシティ彦根店／センタープラザ（3月7日（土）開催予定）

・東京都 Shibuya Sakura Stage／404 Not Found（3月6日（金）、7日（土）、8日（日）、10日（火）開催予定）

・静岡県 新静岡セノバ／5F セノバひろば（3月7日（土）開催予定）

・広島県 LECT／1F イベントスペース（3月7日（土）開催予定）

・鹿児島県A-Z はやと店／1F イベントスペース（3月7日（土）開催予定）

※記載の内容は発表日現在の情報に基づく。予告なく変更となる場合もある

※詳細内容は決定次第、適宜、発表予定

〈記者会見風の写真が撮れるフォトブースや応援フラッグも設置〉

イオンモール幕張新都心会場では、「2026 World Baseball Classic」の記者会見風の写真が撮影できるフォトブースの設置や選手への応援メッセージを書き込めるフラッグの設置など、大会の盛り上がりをより一層楽しめるコンテンツを用意している（3月6日（金）、7日（土）開催予定）。また同会場では、3月７日（土）の韓国戦の試合開始前に、侍ジャパンとして出場経験のある川粼宗則氏によるトークショーも開催する。

・日時

3月7日（土）17:00〜

・開催会場

千葉県 イオンモール幕張新都心／GRANDMALL 1F グランドコート

・ゲスト

川粼宗則氏