試した家電やサービスは2000以上！

テクノロジーで“1日2時間の自分時間”を生み出す方法を解説した『仕事と人生を変える 勝間家電』（ダイヤモンド社）の著者であり、経済評論家の勝間和代さんに直接インタビュー。

勝間さんが、今注目の最新ガジェット3選を伺ってみました。

勝間和代さんが選ぶ最新ガジェット 3 選

勝間さんの注目ガジェット・その1「ゲーミングノート」

――― 現在、勝間和代さんが「今これがキテるぞ！」みたいなデジタルガジェットはありますか？ 勝間さんの今のBEST3を教えてください。

勝間和代さん：やっぱりソフトウェア系になっちゃうんですけど、LLMが今すごい良いので。最近一番ものすごい気に入っているのは、LLMを使った文字入力系のアプリがみんなすごすぎて。

なので、久しぶりですね、ゲーミングノート PC（ゲーム用高性能ノートパソコン）を買い替えることにしました。ゲーミングノートのGPUが大きいものじゃないと、ラージモデル（大規模言語モデル）を使えないので。

――― じゃあ、結構ゲームもされるような？

勝間和代さん：ゲームは全くしないです。もともとGPUは、そのブラウザを快適にするとか、クロームのために使うとか、そういうものためにとって、必ずGPUが少しは入っているパソコンを買っていたんです。

全体的にスピードを上げるためです。それが今度、音声入力が全部直接 GPU でやれるようになったので。

勝間和代さん：私がGoogle Pixel （スマートフォン）をずっと使っている理由が、それで。Google Pixel は NPU を搭載しているので、音声入力がローカルでもサポートされて、早く出るようになっています。

で、それがとうとうWindowsもできるようになったのは、私、感動で！

今までのWindowsの音声入力って、一回、サーバーに行ってたんですよ。それが遅くて不正確だったんです。それがローカルの GPU でできるようになりました。

――― 全然違うなぁ、みたいな感じですか？

勝間和代さん：サーバーに一回行かなくなるので、スピードが速いんですよ。

GPU の性能が、今後のノートパソコンの性能を決めると思っています。人工知能がどれだけうまく動くかが主流になってきていて。

――― それはやっぱり速さとか？

勝間和代さん： GPU を使いたいからです。人工知能系のいろんなアプリに使えるので。だからすごく楽しいですね。ベスト勝間家電で、最近の一番はやっぱりゲーミングノートです。

やっぱり NVIDIA（エヌビディア）、すごいって話ですね。

勝間さんの注目ガジェット・その2「Google Pixel（スマートホン）」

勝間和代さん：注目している2番目は、やっぱり私はGoogle Pixel好きですよ。これは、一番サイズが大きいPixel10です。

――― 結構大きいですね。

勝間和代さん：大きいです。なので、写真を撮らせようが、音声入力をやらせようが、普通の処理させようが、基本的に何でも優秀なので。

すごいのは、電池の減りが少ないんですよ。どうしてかというと、AI をバンバン使っても、電池があまり減らない設計になっているらしいです。

CPU 側に AI の機能を持たせているんです。だから、ほとんど Gemini（ジェミニ）と一体化しています。

――― どんどんね、変わっていきますもんね。

勝間和代さん：音声入力も含めて。ずっと時代が変わりましたよね。この半年でここまで伸びると思わなかったですね、人工知能が。新しい Pixel は、AI を前提にしたインターフェースに完全に切り替わっています。

――― 普通に生活しているシーンで、人工知能（ＡＩ）を使う場合って、どういうことを聞くといいかな、みたいなのはありますか？

勝間和代さん：検索の代わりに使うのが一番いいと思います。

例えば、旅行先で観光案内や現地の食べ物について質問したり、写真を撮って「これは何？」と聞いたりしています。

勝間さんの注目ガジェット・その3「Google Pixel Watch（スマートウォッチ）」

勝間和代さん：スマートウォッチこれもど真ん中にGeminiを置いていて。何か困ったことがあったら、全部Geminiに聞くということをやってますね。

――― じゃあ、Google Pixel Watchでよく使われるのは、Geminiですか？

勝間和代さん：Gemini と Google マップが一番使いますね。Google マップで検索した内容が手首に飛んでいるので、歩きスマホをしなくて済みます。私は歩きスマホが嫌いなんですよ。人にぶつかるし、スマホを落とすので。

Google マップが全部手に移っていて、右に曲がったり左に曲がったりする寸前に「プルルル」と鳴ってくれるので、次の角を曲がるタイミングがわかって、すごく楽です。

ハードウェアではなく、ソフトウェアをまとう時代

勝間和代さん ：ゲーミングノート もそうだし、私のスマホ Google Pixel もそうだし、私の大好きな Google Pixel Watch もそうなんですけれども、これらは全部、ハードウェアをまとっているのではなくて、ソフトウェアをまとっているんだと思うんですよね。

そういうふうに発想が変われるかどうかですよね。本当に時代が変わりましたよね。

なので、現在のベスト 3 は、ゲーミングノート と Google Pixel 10と Google Pixel Watch4 です。

――― ありがとうございました！

書籍・詳細情報

『仕事と人生を変える 勝間家電』

著者：勝間和代

定価：1,870円（税込）

発売日：2025年10月8日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判・並製・2C・264頁

https://www.amazon.co.jp/dp/4478123322/