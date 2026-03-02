「魔法だ」「まさに芸術」38歳メッシが今季初ゴールを含む圧巻２発！ 衰え知らずのパフォーマンスに現地ファン喝采「君に勝る者はいない」
スーパーレジェンドは、衰えを知らないようだ。
現地３月１日に開催されたメジャーリーグサッカー（MLS）第２節で、リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミは、オーランド・シティとアウェーで対戦。４−２で逆転勝利を飾った。
この一戦に先発出場したメッシが、圧巻の活躍を見せた。まずは１−２で迎えた57分、ペナルティアークでボールを拾うと左足を一閃し、同点弾を奪う。
さらに３−２で迎えた90分、ペナルティエリア中央からやや距離がある位置でのFKでキッカーを担当。自慢の左足で狙いすましたシュートを放ち、ゴールネットを揺らした。
メッシの得点シーンを『MLS』の公式Xが公開。現地ファンから「史上最高のキッカーだ」「君に勝る者はいない」「驚異的なFKだ」「GOAT」「まさに芸術」「メッシは凄いな。FKの精度が落ちていない」「完璧すぎる」「さすが史上最高の選手だ」「魔法だ」などの声が上がっている。
38歳の英雄は今シーズン２試合目のリーグ戦出場で、今季初ゴールを含む２得点をマークした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】抜群の決定力！ メッシの圧巻２ゴール！
現地３月１日に開催されたメジャーリーグサッカー（MLS）第２節で、リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミは、オーランド・シティとアウェーで対戦。４−２で逆転勝利を飾った。
この一戦に先発出場したメッシが、圧巻の活躍を見せた。まずは１−２で迎えた57分、ペナルティアークでボールを拾うと左足を一閃し、同点弾を奪う。
さらに３−２で迎えた90分、ペナルティエリア中央からやや距離がある位置でのFKでキッカーを担当。自慢の左足で狙いすましたシュートを放ち、ゴールネットを揺らした。
38歳の英雄は今シーズン２試合目のリーグ戦出場で、今季初ゴールを含む２得点をマークした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】抜群の決定力！ メッシの圧巻２ゴール！