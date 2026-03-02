ニトリの4K対応ミニLED液晶テレビ

ニトリは、ミニLEDバックライトを採用した4K対応の液晶テレビを販売開始した。55型(N55TB2UM2V BK)と、65型(N65TB2UM2V BK)の2サイズ。価格は、55型が79,900円、65型が99,900円。

「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という企業理念のもと、家電商品の開発・販売を強化しているニトリ。“高画質な大型テレビは高価”という常識を変える商品として市場に投入する。

ミニLEDバックライトを採用。エリアごとにバックライトを消灯することで、液晶パネル特有の黒画面の白浮きを抑制し、“深い黒”を表現。合わせて、液晶パネルの特徴である“まばゆい白”を引き立てるという。

正面だけでなく、横からみても白飛びや黒つぶれしにくい設計を採用。リビングに設置したテレビがキッチンからでもよく見え、家族みなでテレビ鑑賞を楽しめる、とのこと。パネル解像度は4K/3,840×2,160。対応するHDRは、HDR10、HLG、Dolby Vision。

側面

背面

高音域と低音域をバランスよく出力するバスレフ型スピーカーとツイーターを搭載。画面下から反射させるようにして画面前側に音を飛ばことで、こもりの少ないクリアな音質を実現。Dolby Atmosにも対応する。

Google TVを搭載。インターネットに接続すれば、各種動画配信サービスが楽しめる。別売のUSBハードディスクを接続することで、放送番組を録画することができる。

リモコン

搭載チューナーは、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2。4K放送は視聴できない。HDMI入力は3系統。消費電力は、55型が168W、65型が260W。

石こうボードに取り付け可能な専用パーツ(10,000円)を同時発売。工事不要で壁掛けすることができる。

別売の専用パーツを購入することで、壁掛けも可能

スタンドを含む外形寸法/重量は、55型が122.6×34.5×76.4cm(幅×奥行き×高さ)/12.5kg、65型が144.5×33.1×88.7cm(同)/18.4kg。

小池栄子さん出演のCMもスタート

3月2日からは、小池栄子さん出演するの家電CM第11弾「ミニLEDテレビ」篇を全国で放映開始する。

黒が際立つ高画質の映像美を楽しむ【ミニLEDテレビ】