俳優・芳根京子が29歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が数多く寄せられている。

【映像】芳根京子の水着姿やアメリカで撮影した写真（複数カット）

カレンダー撮影時のオフショットや、ハワイでサーフィンを楽しむ動画など、仕事やプライベートについてInstagramで発信してきた芳根。2025年7月7日には舞台で共演した俳優・柚希礼音のInstagramに登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ姿も披露していた。

2月28日には、「29歳になりました！いよいよラスト20代！頑張っていきたいと思います！日々たくさんの経験をさせていただけていることに、感謝の気持ちでいっぱいです。これからもたくさん吸収して成長していけるよう頑張っていきます！たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます！そしていつもありがとう！これからもよろしくね」と、この日に29歳になったことを報告し、アメリカのサンタモニカで撮影した写真や動画も披露した。

この投稿には俳優の生田絵梨花（29）が「きょんちゃん おめっと」とコメントしたほか、有村架純（33）や吉岡里帆（33）らが「いいね！」で祝福。ファンからも「おめでとうございます！」「これからも体調に気をつけて」「天使にも誕生日があるのか」など、喜びの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）