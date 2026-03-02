2月中旬になると増えるのが花粉や黄砂、PM2.5のニュースです。ドライバーの中には、ふと、マイカーを見た時に、ボディーやガラスが花粉や黄砂などで汚れていて、うんざりするという人もいると思います。実は、洗車には季節ごとに適したタイミングがあるということです。そこで、ドライブスルー洗車「D-Wash」を運営する大和ハウスパーキング（東京都港区）の事業統括本部経営企画課・課長の宮田一也さんに洗車に適した季節などについて、聞きました。

【えっ！】ついつい洗車で見落とす場所がある？ 歩行者や自転車の見落としにつながるかも！

「雨」の日が洗車のチャンス！

「D-Wash」は、東京、埼玉、神奈川、富山、大阪、愛知、福岡に10店舗を構える“ドライブスルー洗車機と手洗いブースを併設した洗車場（東京、神奈川は手洗いブースのみ）”。 高性能バブル発生器を通した高純度純水「Dの純水」で、洗車できるのが特長。水道水で洗車を行うと、水に含まれる不純物が原因で「ウォータースポット」や水跡などの白っぽい汚れが残ることがあります。しかし、同社では不純物を取り除いた純水設備を完備しており、洗車後に拭き上げを行わなくても水あかが残りにくい環境が整っています。また、純水は一般的に10ppm（パーツパーミリオン）と定義されていますが、同社の純水は5ppm以下を維持しています。

ブース内に高圧洗浄機、シャワーノズル、掃除機、ブロアーなどの設備が整っており、必要なのは、スポンジとタオル程度とのことです。

宮田さんによると、特に洗車を意識するべき季節は「春・梅雨・冬」と挙げつつ「春は花粉や黄砂が多く飛散するため、車体に付着したまま放置すると、塗装を傷める原因になります。こまめな洗車で早めに落とすことが大切です」と訴えます。

続けて、「梅雨の時季も実は洗車に適した季節です。雨によって汚れが浮きやすくなっているため、洗車の効果が高まり、比較的短時間で汚れを落とすことができます。また、雨の後に残った水滴や泥汚れをそのままにしておくと、シミやサビの原因になるため、雨が続く時期こそ定期的な洗車がおすすめです」と説明してくれました。

さらに、冬については「凍結防止剤や融雪剤が道路に撒かれるため、車体の下回りに塩分が付着しやすくサビや腐食のリスクが高まります。特に雪道や高速道路を走行した後は、早めの洗車で下回りを洗い流すことが重要です。このように、季節ごとの汚れの特性を理解し、適切なタイミングで洗車を行うことで、愛車の美しさとコンディションを長く保つことができます」と教えてくれました。

宮田さんに、洗車における理想についても聞いたところ、「本来であれば、せっかく洗車をされるのであれば車体全体をしっかり洗っていただくのが理想です。全体を清潔に保つことで見た目の美しさだけでなく、塗装やパーツの劣化防止にもつながります。とはいえ、お忙しい方や時間が限られている場合は、鳥のフンや泥はねなどの軽度な汚れだけでも早めに落としていただくことをおすすめします」と言います。

特に鳥のフンは「塗装を痛める原因になりますので、放置せず洗車機や手洗いブースの高圧洗浄でさっと洗い流すだけでも効果的です。また、時間に余裕がある時には『磨き』や『コーティング』などを取り入れていただくことで、より美しく長持ちする仕上がりになります。お客様のライフスタイルやお車の使用状況に合わせて、無理なく洗車内容を調整していただくのがよいかと思います」と話してくれました。

また、洗車を特に意識してほしいタイプの人についても質問したところ、「日常的にお車を使用する方や長距離運転をされる方、そしてお車を長く大切に乗りたいとお考えの方です」と挙げながら、「最近の車両は外観の美しさだけでなく、各所に搭載されたセンサーやカメラによって安全機能が支えられています。これらのセンサーが汚れていると誤作動や検知エラーの原因となり、安全性に影響を及ぼす可能性があります」と指摘。

続けて、「ボディーに付着した汚れや花粉、黄砂、鳥のふんなどを放置すると塗装の劣化やサビの原因にもなります。定期的な洗車は車の美観を保つだけでなく、資産価値を維持し、安全性を高めるためにも非常に重要です。そのため、車を日々の生活のパートナーとしてお使いの方には、ぜひ、洗車を習慣として取り入れていただきたいと考えています」と説明してくれました。

こまめな洗車は外観の美しさを保つことや安全運転にもつながります。雨が降っている日には、汚れが浮きやすくなりやすいということなので、“洗車のチャンス”と思って、カーライフを楽しむのもいいですね。