社民党が1日、党本部の社民党全国連合名で「大椿裕子（社民党副党首）さんが琉球新報の取材に答えた記事が3月1日に載りましたが、極めて事実に反する内容であるため、以下コメントを出します」と声明を発表。副党首の大椿裕子前参院議員が、沖縄県の地元紙に答えた内容が「極めて」事実に反すると異例の指摘をした。



【写真】コブシを振り上げる福島瑞穂党首と大椿裕子副党首

大椿氏は2月27日、自身のX（旧ツイッター）で「1月27日衆院選第一声における沖縄2区の私の発言について、社民党全国連合常任幹事会から謝罪と撤回を求められました。ご指摘は真摯に受け止めお詫びするとともに、責任をとって、副党首を辞することを決意し、本日2026年2月27日、辞任届を提出しました」と報告していた。



社民党全国連合が出したコメントでは「2月25日、社民党全国連合常任幹事会は全国からの意見にもとづき、大椿さんの第一声（衆院選東京比例候補として）の発言について謝罪と撤回を求めました」と説明。理由について「『個人の考えは自由であるが、公の場で組織の決定に異を唱えることは副代表として問題である』以上について、27日までに大椿さんから謝罪と撤回について回答することを確認しました」とした。



さらに「また社民党は、組織決定した社民党公認候補者に否定的なメッセージを与えたことは、社民党の立候補者及び支持者に対しての背任行為であり、選挙活動のモチベーションを下げることにもなり、極めて遺憾であると考えます」と強調した。



「そして前述の確認により、27日に大椿さん本人からお詫びと辞任の申し入れがあり、幹事長預かりとしました。以上が経過であり、組織人としての有り様について指摘したにもかかわらず、今回の報道における大椿さんのコメントは論点をすり替えており、極めて遺憾です」と経緯を明かした。



大椿氏は1月26日のXで、衆院選沖縄2区に社民党が瑞慶覧長敏（ずけらん・ちょうびん）氏を擁立したことに「私は擁立・公認に反対を表明しましたが、賛成多数により反映されませんでした。社民党に対するご批判の言葉としっかり向き合います」とつづり、党の方針に反対を示していた。



（よろず～ニュース編集部）