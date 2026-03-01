法学部に通う大学生グラビアアイドル・いろはが2月27日、自身のインスタグラムを更新。電子書籍限定写真集が発売されたことを伝えた。



【写真】ガラスに映る横からショットが衝撃 キャミ＆デニム姿の現役大学1年生

いろはは「【お知らせ】」と書き出し、「6人のカメラマンによる、デジタル写真集 『誰も知らない いろは』 ついに発売開始となりました」とファンに告知した。「なんと大ボリュームの188ページ!! みんなで一丸となって作り上げた作品です ぜひ見てください」とファンに呼びかけた。



同日より先行配信された写真集は6人のフォトグラファーが参加し、6者6様の「いろは」を収録。20歳の節目に女性としての「純粋な素顔」を多角的に表現している。いろははインスタグラムに6人が撮影したショットを掲載。パーカ姿のキュートな表情のジャンプで巨大なI砲を揺らしたかと思えば、ベッドでは妖艶な姿を披露。ボリュームたっぷりのページ数に、ボリュームたっぷりのB95、W56、H88のボディが詰まっている。



いろはは2006年生まれ、福岡県出身の法学部に通う現役大学1年生。25年12月1日発売の「週刊プレイボーイ」で鮮烈なデビューを飾り、"法学部に通う19歳の超新星"として話題をさらった。



（よろず～ニュース編集部）