TVアニメ『神の雫』4月10日(金)よりTOKYO MX ほかにて2クールで放送決定！キービジュアル、PV、追加キャスト公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『神の雫』が、4月10日(金)よりTOKYO MX、ＢＳ日テレ、関西テレビにて2クールで放送することが決定。また、主人公・神咲雫と遠峰一青が対面し、背面のワイングラスが印象的に描かれているキービジュアルと、“神の雫”を巡る芳醇な戦いを予感させるPVも公開された。

そして新たに5名のキャストが解禁。霧生涼子役を甲斐田裕子が、藤枝史郎役を藤真秀が、西園寺マキ役を渡辺美佐が、美島壮一郎役を内田夕夜が、土肥ロベール役を浦山迅が務める。いよいよ4月から始まるテレビ放送に向けて続々と解禁されていく本作。放送を楽しみに待っていてほしい。

●作品情報

TVアニメ『神の雫』

TOKYO MX、ＢＳ日テレ、関西テレビにて2026年4月10日(金)より2クールで放送

TOKYO MX 4月10日より毎週金曜23:30〜

ＢＳ日テレ 4月11日より毎週土曜23:00〜

関西テレビ 4月12日より毎週日曜25:54〜

＜INTRODUCTION＞

世界中で愛されるワイン漫画の金字塔 満を持してついにアニメ化！

『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。関連作品に『怪盗ルヴァン』『マリアージュ 〜神の雫 最終章〜』『神の雫 deuxième』がある。幻のワイン“神の雫”をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1,500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、2023年には日仏米共同製作の国際連続ドラマ「神の雫/Drops of God」シーズン1が配信され、2026年1月23日にHuluで国内独占配信予定のシーズン2にも期待が寄せられている中、新たなメディアミックス展開として初のアニメ化が決定した。

＜STORY＞

“One drop changes everything.”

「ひと雫が、すべてを変える。」

世界的ワイン評論家・神咲豊多香がこの世を去り、時価120億円を超えるワインコレクションが遺された。その遺言状には、彼が選んだ偉大なる12本のワイン“十二使徒”とその頂点に立つ幻の１本“神の雫” を、銘柄および生産年まで言い当てた者に遺産のすべてを譲り渡すと記されていた。

この壮大な挑戦に挑むのは、豊多香の実の息子でワインの英才教育を受けながらも父に背き、ワインを口にした経験のない神咲雫と、豊多香と養子縁組を結んだ若きカリスマワイン評論家・遠峰一青の２人。

ワインとは、親子とは、人生とはなにか。

幻のワイン“神の雫”を巡り繰る複雑で芳醇な戦いが、今、始まる――

【STAFF】

原作：亜樹 直 ・ オキモト・シュウ

「神の雫」（講談社モーニングKC刊）

監督：糸曽賢志

シリーズ構成・脚本：三津留ゆう

キャラクターデザイン：諏訪壮大

総作画監督：原将治、愛媛須田子、赤松香穂

美術設定：古宮陽子、細井友保

美術監督：高薄亜実

3D美術モデリング：上原竜太、桃内ツトム

色彩設計：内林裕美（グラフィニカ）

3DCGディレクター：後藤浩幸

撮影監督：川田哲矢（グラフィニカ）

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

編集：兼重涼子

音響監督：横田知加子

音響制作：Studio Sound Bee

音楽：瀬川英史

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：サテライト

アニメーション制作協力：YANCHESTER

製作：TVアニメ「神の雫」製作委員会

オープニングテーマ：HOKUTO「hate you? love you?」

エンディングテーマ：内田真礼「カミノシズク」

【CAST】

神咲雫：亀梨和也

遠峰一青：佐藤拓也

紫野原みやび：内田真礼

霧生涼子：甲斐田裕子

藤枝史郎：藤真秀

西園寺マキ：渡辺美佐

美島壮一郎：内田夕夜

土肥ロベール：浦山迅

神咲豊多香：銀河万丈

＜キャラクター＞

神咲雫（CV:亀梨和也）

主人公。世界的なワイン評論家である父・神咲豊多香から、幼い頃よりワインの英才教育を受けてきたが、そんな父に背きビール会社・太陽ビールに就職、ワインを飲むことも避けてきた。父の死とその遺言状により、幻のワイン“神の雫”をめぐる対決、そしてワインの世界に足を踏み入れることとなる。

遠峰一青（CV:佐藤拓也）

若きカリスマワイン評論家。神咲豊多香の生前、養子縁組を持ちかけられ、莫大なワインコレクションをかけた戦いに挑む、雫のライバル。

非常にプライドが高く度々傲慢な態度をとるが、ワインに人生を捧げ、周りが驚く程のストイックな姿勢を貫いている。

紫野原みやび（CV:内田真礼）

ソムリエ見習い。豊富な知識があるが、ソムリエ資格にはなかなか合格できずにいたところで、偶然雫と出会う。ワインの知識に乏しい雫をサポートするべく、太陽ビールワイン事業部の契約社員となり、共に“神の雫”と“十二使徒”を探すこととなる。

霧生涼子（CV: 甲斐田裕子）

弁護士。神咲豊多香の遺言に基づく相続を担当し、“神の雫”と“十二使徒”をめぐる雫と一青の対決に立ち会う。

藤枝史郎（CV: 藤真秀）

みやびの行きつけのワインバー「モノポール」のオーナーソムリエであり、みやびのワインの師匠。

西園寺マキ（CV: 渡辺美佐）

ワインの輸入販売などを行うサイオン・コーポレーション社長。一青のパトロンで、雫との対決にも同席する。

美島壮一郎（CV: 内田夕夜）

みやびの勤める「ブルゴーニュ・ルージュ」オーナー社長。『ビジネスの鬼』と言われている。

土肥ロベール（CV: 浦山迅）

藤枝から「銀座で一番、ワインに詳しい人物」と紹介される。公園のダンボールハウスに住み、ハウス近くの土に埋めた高級ワインを飲んで暮らしているようだがその正体は……？

©亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『神の雫』公式サイト

https://dropsofgod-anime.com/