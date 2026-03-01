アイドルグループ・#ババババンビのメンバー、岸みゆさんが、3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」の裏表紙に登場します。



【写真】「恥ずかしいけど…」岸みゆさん、一糸纏わぬバックショットが話題

2020年3月の結成以来、コロナ禍でのデビュー中止という苦境を乗り越え、無観客からスタートするという異例の形で活動を開始した#ババババンビ。3月28日に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催される「#ババババンビ -FINAL馬鹿騒ぎ-」をもって、6年間にわたるグループ活動に幕を下ろします。



同誌は、グループのコンセプトである“馬鹿かわいい”“馬鹿騒ぎ”をテーマに、岸さんの魅力を表現。随所にエモーショナルな要素を散りばめつつ、はじける笑顔の奥に垣間見える、アンニュイな表情に注目。新たなステージへと歩み出す直前の彼女を特別なビジュアルで届けます。先行公開されたカットは、アイドル活動で鍛え上げたマシュマロ美ボディを披露。バニー風衣装に変形ビキニというキュートな姿は必見です。



同号には、表紙に豊島心桜さんを迎え、裏表紙には岸みゆさん（#ババババンビ）、中面には山崎あみさん、山田かなさん、さくらももさん（Toi Toi Toi）が登場します。



【岸みゆさんプロフィル】

きしみゆ 2月13日生まれ 埼玉県出身 身長145cm A型 アイドルグループ #ババババンビ 赤色担当 趣味:映画館での映画鑑賞 特技:水泳、書道 高校3年生の卒業間近にTikTokに投稿した動画をきっかけに芸能界デビュー。アイドルグループ #ババババンビ結成メンバー。ライブ活動のほか、145cmと小柄ながらも抜群のスタイルを生かし、グラビアでも人気を博している。