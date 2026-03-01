東京マラソン

東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、タデセ・タケレ（エチオピア）が2時間3分37秒で連覇を達成。第1集団を担当した海外ペースメーカーが予定のペースを刻めない異例の展開になったが、タケレは会見で責めることはなかった。

第1集団を引っ張るペースメーカーは1キロ2分53〜54秒の設定だったが、海外ペースメーカーがこのペースを刻めなかった。

序盤は日本人ペースメーカーと橋本龍一が抜け出す異例の展開。海外ペースメーカーが牽引する集団は29分28秒と、予定よりも約30秒遅いタイム。ペースメーカーが外れた30キロは1時間28分2秒で、2分54秒ペースからは1分以上遅れた。

レース後、連覇を達成したタケレが会見。「大変嬉しい、今日のレースは非常にいいものだった。勝つことができて嬉しい」と話した後、ペースメーカーに関する質問に答えた。

「グループの中で自重して走って勝とうと思った。遅かったとしても後で取り戻せると思った。ペースは少し設定より遅かったが、風があったから。いいペースだったと思う」

海外ペースメーカーについては中継で1号車解説を務めた瀬古利彦氏が「後ろのペースメーカーが遅すぎる」と言えば、2号車解説の藤田敦史・駒大監督も「意図がわからない」と困惑。X上のファンからも「ペースメーカーのペースが設定より遅いのは、契約違反とかにはならないのかな？」「外国人ペースメーカーたちやる気あんのか」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）