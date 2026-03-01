Image:Amazon.co.jp

会議や取材などの「記録」「情報整理」「議事録作成」に追われている人へ、Anker（アンカー）から救世主が登場します。

それが、3月3日発売予定でメーカー史上初のAIボイスレコーダー「Soundcore Work」です。

小さなボディに機能が凝縮され、「圧倒的な文字起こし効率」と「ウェアラブルならではの機動力」が集約された1台なんです。

世界最小・最軽量級で邪魔にならないマイク

Image:ankerjapan.com

「Soundcore Work」の特長一覧は図の通りです。

マイク本体のみでは、指先サイズの約23mmかつ約10gで世界最小・最軽量（2026年1月時点のメーカー調べ）。身につけても邪魔にならないコンパクトな設計である点は、見逃してはいけません。

高度なAI連携で「自動議事録作成」が可能

そして最大の特長は、録音して終わりではなく、その後の事務作業を劇的に効率化できる点でしょう。

録音後、AI（GPT-5.2搭載）がわずか数分で文字起こしから要約まで完了。たとえば会議の内容を即座にチームと共有する必要がある場合などは、大助かりですよね。

Image:ankerjapan.com

しかも150以上の言語に対応しており、話者を識別しながら高精度で文字起こし（テキスト化）をしてくれます。

Image:ankerjapan.com

To-Doリストや決定事項など、録音内容の要点をAIが自動で抽出・要約するため、会議後の振り返りや共有がスムーズになりますよ。

「ウェアラブル設計」と「ワンクリック録音＆高速転送」で機動力抜群

Image:ankerjapan.com

取り外し可能なマイクによって、「現場での使い勝手」を追求している点も魅力的です。

衣服にクリップで留めてウェアラブルとして使うだけでなく音源の近くに配置できるため、騒がしい環境や広い会議室でもクリアな集音を可能にしてくれるんです。

Image:ankerjapan.com

録音はマイク側面のボタンをワンクリックで開始できるため、「今、録音したい」というとっさの瞬間を逃さずにすみます。

また、Wi-Fi接続モードなら1時間の録音データを約30秒でスマートフォンやPCへ高速転送。iPhoneユーザーでSoundcoreアプリと連携していれば、録音を開始するだけで事前にアプリを開かなくてもリアルタイムで転送できます。

「Soundcore Work」を、あなたの仕事に早速取り入れてみませんか？ 「記録」「情報整理」「議事録作成」の手間が、じつにスマートに解消されますよ。

●ブラック

●ホワイト

