SixTONES、山粼賢人ら『ゴールデンカムイ』チームと対決！盛り上がりすぎてひとりがスタジオからいなくなる

『Golden SixTONES』が、3月1日21時から放送。間もなく劇場公開を迎える映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』から、山崎賢人（「崎」は、たつさきが正式表記）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、舘ひろしが登場する。

■玉木宏がサイズ兄さんダンディーとして初登場

最初のゲームは、「サイズの晩餐 ゴールデン対抗戦 SP」。身のまわりにあるアレにコレは入るのか？ 入らないのか？ を予想する新感覚の目利きゲーム。

今回は、ゴールデンカムイ VS SixTONESのチーム対抗戦。問題は全4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。勝利チームへのご褒美は、舘ひろし激推しの逸品「舘プロ特注 大名巻き」。山崎も「めちゃくちゃ食べたいです！」と気合いを入れるが、果たしてゲットなるか？ 進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

1問目はスペシャル問題。映画『ゴールデンカムイ』に出演の俳優・玉木宏が、サイズ兄さんダンディーとして初登場。一同は「ほんとに!?」「かっこいい！」と大興奮。

サイズ兄さん・玉木からの挑戦状は「すき焼き鍋にボクシングのゴングは入る？ 入らない？」。サイズ感の参考に、スタジオにボクシングリングとゴングを用意。するとゴールデンカムイ VS SixTONESのスパーリング対決が勃発。世界チャンピオンから指導を受けたことのある山崎に田中がタジタジ!? 舘のパンチが松村を追い詰める!? さらにジェシーと森本の爆笑リング芸が始まってお祭り騒ぎ。

肝心の予想対決は、両チームとも「入る」と予想するが…。まさかの結末に、一同は「ひどい！」「おかしいでしょ！」とスタッフに猛抗議し、スタジオは大荒れに。いったい何が…!?

この他、スキーのジャンプ台や、走り高跳びのバーを使ったサイズ問題に挑む一同は、またまた大騒ぎ。チュー顔選手権やジャンプ対決が始まって、予測不能な展開に。最年長の舘も「だんだん楽しくなってきた」と大暴走。スパイ行為でSixTONESを欺いたり、伝説のドラマ『あぶない刑事』を再現したり、超ノリノリ。新生タカ＆ユージも爆誕!?

さらに、盛り上がりすぎてひとりがスタジオからいなくなる緊急事態が発生。超カオスな状況のなか、最後は山崎がスタジオで“生サイズの晩餐”に挑戦。果たしてご褒美グルメをゲットするのはどっちのチームか!?

■ジェシー、進行役に初挑戦

超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」にみんなで挑戦。問題は全2問。何が回転していたか全員揃って正解できれば、ご褒美グルメの高級ローストビーフをお持ち帰りできる。進行役は進行初挑戦のジェシー。

開始早々、田中が真っ先に手を挙げて解答するものの、不正解。同じ答えを予想していたメンバーは「えぇ!?」と大混乱。そんななか、舘が誰よりも早く正解にたどり着き、一同は「やっぱあぶない刑事すげえ！」「銃弾見てるだけある！」と仰天。

その後もゲストチームから正解者が続出。工藤、眞栄田、山田、山崎と順調に正解していき、このままご褒美ゲットかと思いきや…答えが分からない矢本のためにゲストチームの反則行為が続発。優しすぎる進行役のジェシーは反則を止めることができるか!?

超豪華、総勢12人が一夜限りのセットで大暴れする。

■番組情報

日本テレビ系『Golden SixTONES』

03/01（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト： 山崎賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、舘ひろし

進行： 藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

