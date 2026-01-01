新緑が広がる塩原温泉郷で、走って温泉まで楽しめる恒例イベント「第49回塩原温泉湯けむりマラソン全国大会」が開催されます。

温泉街の道路を使ったコースを駆け抜けながら、沿道のあたたかな応援に包まれるのがこの大会ならではの魅力です。

完走後は地元食材のスープと無料入浴サービスまでそろい、レース当日の満足感をしっかり後押しします。

開催日：2026年5月31日（日）会場：那須塩原市立塩原小中学校（栃木県那須塩原市中塩原364）コース：塩原温泉街を巡る道路折返しコース種目：10km・5km・3km・2kmファミリー参加料：大人5,000円／小中学生2,000円／ファミリー6,000円（税込）エントリー期間：2025年12月26日（金）〜2026年3月19日（木）交通規制：8:00〜9:45

塩原温泉郷は約1200年の歴史を持ち、6種類の泉質を楽しめる温泉地として知られています。

大会の開閉会場となる那須塩原市立塩原小中学校は、温泉街コースのスタートとフィニッシュの拠点です。

観光地を走る爽快感と地域のおもてなしを同時に味わえる、初夏の塩原を代表するランイベントです。

温泉街を巡る折返しコースと4種目のレース構成

スタート時間：10km 8:20／5km 8:40／3km 9:15／2km 9:17フィニッシュ：塩原小中学校校庭開閉会式：開会式7:30／閉会式10:00

箒川渓谷の新緑を眺めながら温泉街を折り返すコースは、景観の変化が続くため距離ごとのリズムを作りやすい設計です。

10kmからファミリー部門まで用意されているので、記録狙いのランナーから親子参加まで自分のペースで選びやすい構成になっています。

塩原高原かぶスープと無料入浴券で完走後まで満足

特製スープ素材：塩原高原かぶ無料入浴券の利用日：大会当日宿泊プラン：塩原温泉郷内の約50軒中12軒でランナー向けプランを用意

参加者全員に提供される塩原高原かぶのスープは、涼しい高原で育ったかぶの甘みとみずみずしさを感じられる地元色の強い一杯です。

レース後は協賛施設の無料入浴券を使って温泉に立ち寄れるため、脚を休めながら温泉郷らしい余韻まで楽しめます。

走る体験と温泉滞在を同じ一日にまとめられるので、旅ランを計画する週末にも組み込みやすい大会です。

春から初夏へ移る塩原の空気を体感しながら、景色と食と湯をひとつの流れで味わえるのがこの大会の大きな魅力です。

【新緑の渓谷と湯けむりの街を走って整う初夏レース！

塩原温泉郷「第49回塩原温泉湯けむりマラソン全国大会」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 塩原温泉郷 第49回塩原温泉湯けむりマラソン全国大会の開催場所はどこですか？

会場は那須塩原市立塩原小中学校（栃木県那須塩原市中塩原364）です。

