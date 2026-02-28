転職理由ランキング【総合】3位「個人の成果で評価されない」、2位「労働時間に不満」、5年連続の1位は？　「doda」調査

パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」は2026年2月16日、20〜59歳の正社員男女を対象とした「転職理由についての調査」の結果を発表した。

今回の調査によると、転職理由の総合ランキング1位は、5年連続で「給与が低い・昇給が見込めない」36.6％で、前回の33.6％から3.0ポイントのアップだという。

2位は「労働時間に不満（残業が多い／休日出勤がある）」26.3％で、前回4位から2つ順位を上げた。dodaは「2025年4月から段階的に施行された育児・介護休業法の改正も、ワーク・ライフ・バランスへの意識を高める要因になっていると考えられます」とみている。

3位は「個人の成果で評価されない」22.8％で、前回18位から大きく順位を上げた。dodaは「全35項目の転職理由の中で最大の上昇幅となり、割合も前回の10.9％から10ポイント以上のアップという結果になりました」と指摘している。

調査は2025年8月1日〜8日にインターネットで行われ、対象者は20〜59歳の男女の正社員。有効回答数は978人。