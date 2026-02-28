GRパーツで仕上げるスポーティカスタム

トヨタは2026年2月20日、「ヤリスクロス」の一部改良モデルを発表し、同年3月2日に発売すると明らかにしました。

今回の改良では、新たな装備やボディカラーの新色を追加するなど、商品力をさらに高めています。

【画像】超カッコイイ！ これが“GR仕様”で豹変したトヨタ新たな「ヤリスクロス」の姿です！（30枚以上）

そんな進化を遂げたヤリスクロスには、GR仕様のカスタマイズパーツも用意されています。一体どのような内容なのでしょうか。

ヤリスクロスは2020年に初登場したトヨタの人気コンパクトSUVです。新世代のTNGA（Toyota New Global Architecture）プラットフォームを採用し、高剛性かつ軽量なボディを実現しました。

日本自動車販売協会連合会が公表した2026年1月の「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、ヤリスクロスを含むヤリスシリーズ全体で販売台数1万1192台を記録。

トヨタが公表しているデータでは、このヤリスシリーズの販売台数のうち、ヤリスクロスは6290台を占めており、トヨタのSUVとしては1位となります。

2026年2月20日に実施された一部改良では、ユーザーから人気の高い装備をさらに充実させました。

新装備の10.5インチディスプレイオーディオPlusは鮮やかな大画面を採用し、コネクティッドナビにも対応。「Z」「Z“Adventure”」「G」グレードに標準装備されています。また、4WD車には寒冷地仕様が標準装備となりました。

外板色には新色「アーバンロック」を追加。さらに、ドアミラーとシャークフィンアンテナは全モデル共通でブラック加飾に統一されています。

ブラックパーツをまとった洗練された特別仕様車「Z“URBANO（ウルバーノ）”」には、2トーンカラー「ブラック×アーバンロック」を新たに設定。Zグレードの改良内容も反映されています。

一部改良モデルの価格（消費税込、以下同）は212万6300円から335万5000円。特別仕様車Z“URBANO”は273万1300円から334万9500円です。

そんなヤリスクロスには、複数のカスタマイズパーツも用意されています。本記事では、その中からGRパーツのラインナップを一部紹介します。

エクステリアでは、GRフロントバンパーガーニッシュ（3万3000円）、GRサイドドアガーニッシュ（3万800円）、GRマッドフラップ（3万5200円）、GRスポーツマフラー（8万2500円）を設定。

フロント・サイド・リアをGRアクセサリーで統一すれば、ラリーカーを思わせるワイルドかつアグレッシブな外観に仕上げることができるでしょう。

アルミホイールはマットブラック塗装の18インチモデルを用意。タイヤを含む1台分の価格は17万2150円です。

専用設計のサンシェード（9900円）やラゲージマット（1万5400円）には、GRロゴがあしらわれています。

これらのパーツも大変魅力的ですが、パフォーマンス向上を目的としたアクセサリーにも注目です。

まず、GRスポーツサイドバイザー（2万900円）は換気性能の向上に加え、一般的なドアバイザーに対してエアロスタビライジングフィンを備えることで、走行安定性や応答性の向上に貢献します。

GRドアスタビライザー（3万3000円）は、ドアストライカーの隙間を埋める部品で、ステアリング操作時のレスポンス向上に寄与します。

単なるドレスアップにとどまらず、クルマの性能向上にまで踏み込んだパーツを用意している点は、いかにもGRらしいといえるでしょう。

このように、エアロパーツから細部のアクセサリーに至るまでそろえることで、ヤリスクロスにさらなるスポーティさを加え、走りへの期待感を高めるトータルコーディネートが完成します。