『ドラえもん』史上最大級のトラウマ回…最恐のひみつ道具でのび太が“世界唯一の人間”に!?

国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。

過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品を無料で視聴することもできる。

今月のおすすめエピソードは、ファンの間でも「トラウマ級に深い」と語り継がれる名作『どくさいスイッチ』（2005年4月29日放送）。史上最恐のひみつ道具が世界を一変させる!? 気になるストーリーを紐解いてみよう。

◆「邪魔者は消してしまえばいい」

ある日、いつものようにジャイアンにいじめられたのび太は、悔しさのあまり「ジャイアンさえいなければ…」とつぶやいてしまう。

そんなのび太にドラえもんが差し出したのは、未来の独裁者が邪魔者を消すために使っていたという『どくさいスイッチ』。スイッチを押すだけで邪魔な人物を簡単に消すことができるという。

「邪魔者は消してしまえばいいんだ」とけしかけるドラえもんの言葉に、恐ろしさを感じるのび太。最初は使うことをためらっていたが、ジャイアンにまたしても追いかけられ、とっさにスイッチを押してしまう。

すると次の瞬間、ジャイアンが忽然と消滅。周囲の記憶からも彼の存在は消え、世界は最初からジャイアンがいなかった状態に書き換えられていた。

◆世界にたった一人。のび太を襲う“本当の恐怖”

『どくさいスイッチ』の威力に驚きつつも、のび太は自分を叱る先生やスネ夫など、目の前の邪魔者を次々と消していく。ついには「誰もかれもみんな消えちゃえ！」という言葉とともにスイッチを押してしまう。

翌朝、目が覚めると街からは人っ子一人いなくなり、世界にはのび太だけが取り残されていた。

「この地球は丸ごと僕のものになったんだ！」と大喜びし、食べ放題・遊び放題の自由な生活を満喫したのび太だったが、次第に激しい孤独と後悔に襲われていく。

絶望の淵に立たされたのび太の前に、最後に現れたのはまさかの人物で…？