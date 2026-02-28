「今日好き」かなりのカップル、いちご狩りでのラブラブデートショット披露「美男美女」「やることが可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔（かわむら・かなと）、相塲星音（あいば・りのん）が2月26日、それぞれのInstagramを更新。2人の密着ハグショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「距離感尊い」ラブラブいちご狩りデート
河村は「いちご狩り行ってきた！！最高何個食べたことある！？」とつづり写真を投稿。苺を帽子に見立てたショットなど披露した。また相塲も「今年もいちご狩り たーーーくさん食べた」と記し、頬を寄せ合う2人の密着ショットを公開している。
この投稿に「いちご帽子にしたり、顔描いたりやることが可愛い」「美男美女」「距離感尊い」「お似合いのカップル」「かなと君の服が苺っぽくて素敵」「仲良しで最高」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
