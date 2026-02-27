まみXより

【モデルプレス＝2026/02/27】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のまみ、天海りこ、たまごあゆみ、桜咲みお、りんにインタビューを実施し、コンビニの絶品グルメについて調査した。

◆まみ


＜コンビニ絶品グルメ：こんにゃく＞

カップに丸いこんにゃくが10個くらい入ったセブン-イレブンのおかずが美味しいし、痩せるので最高です！

◆桜咲みお


＜コンビニ絶品グルメ：麺処井の庄監修 辛辛魚らーめん＞

すごく辛いのですが、魚介の旨味も利いていて美味しいです！

◆りん


＜コンビニ絶品グルメ：冷凍牛タン＞

セブン-イレブンに売っていて、にんにくが強いのですが、一時期ハマって毎日食べていました（笑）。

◆天海りこ


＜コンビニ絶品グルメ：金のハンバーグ・金の蟹トマトクリーム生パスタ＞

セブン-イレブンのこの2つが本当に美味しい！

◆たまごあゆみ


＜コンビニ絶品グルメ：おでん＞

美味しいしヘルシーなので、よく夜にセブン-イレブンのおでんを食べていて、卵とこんにゃく、餅巾着は毎回選びます。

