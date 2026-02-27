【人気キャバ嬢が選ぶコンビニ絶品グルメ】SNSでバズりまくる・まみのおすすめ「美味しいし、痩せるので最高」六本木＆銀座美女が毎日食べるほどハマったものなど
【モデルプレス＝2026/02/27】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のまみ、天海りこ、たまごあゆみ、桜咲みお、りんにインタビューを実施し、コンビニの絶品グルメについて調査した。
◆まみ
＜コンビニ絶品グルメ：こんにゃく＞
カップに丸いこんにゃくが10個くらい入ったセブン-イレブンのおかずが美味しいし、痩せるので最高です！
◆桜咲みお
＜コンビニ絶品グルメ：麺処井の庄監修 辛辛魚らーめん＞
すごく辛いのですが、魚介の旨味も利いていて美味しいです！
◆りん
＜コンビニ絶品グルメ：冷凍牛タン＞
セブン-イレブンに売っていて、にんにくが強いのですが、一時期ハマって毎日食べていました（笑）。
◆天海りこ
＜コンビニ絶品グルメ：金のハンバーグ・金の蟹トマトクリーム生パスタ＞
セブン-イレブンのこの2つが本当に美味しい！
◆たまごあゆみ
＜コンビニ絶品グルメ：おでん＞
美味しいしヘルシーなので、よく夜にセブン-イレブンのおでんを食べていて、卵とこんにゃく、餅巾着は毎回選びます。
