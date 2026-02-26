『あんさんぶるスターズ！！』より、ユメ「Poison Ribbon」が配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズのユメ「Poison Ribbon」が配信開始となった。
耳に残るメロディをちょっぴり刺激的なスパイスで彩った1曲となっている。
●リリース情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
「Poison Ribbon」
歌：ユメ (CV：草野 太一)
＜収録内容＞
01.Poison Ribbon
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：先田 貴裕 (Dream Monster)
02.Poison Ribbon (Instrumental)
配信リンクはこちら
https://bio.to/lkelZt
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
