『あんさんぶるスターズ！！』より、ユメ「Poison Ribbon」が配信開始！

写真拡大

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズのユメ「Poison Ribbon」が配信開始となった。

耳に残るメロディをちょっぴり刺激的なスパイスで彩った1曲となっている。

●リリース情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
「Poison Ribbon」
歌：ユメ (CV：草野 太一)

＜収録内容＞
01.Poison Ribbon
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：先田 貴裕 (Dream Monster)
02.Poison Ribbon (Instrumental)

配信リンクはこちら
https://bio.to/lkelZt

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/