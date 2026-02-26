『あんさんぶるスターズ！！』より、ユメ「Poison Ribbon」が配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズのユメ「Poison Ribbon」が配信開始となった。

耳に残るメロディをちょっぴり刺激的なスパイスで彩った1曲となっている。

●リリース情報

あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-

「Poison Ribbon」

歌：ユメ (CV：草野 太一)

＜収録内容＞

01.Poison Ribbon

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：先田 貴裕 (Dream Monster)

02.Poison Ribbon (Instrumental)

配信リンクはこちら

https://bio.to/lkelZt

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

