紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『家飲みで最高な【ワインのおつまみ】紹介』という動画を投稿。ワインを楽しみながら、スタッフさんや視聴者の方からのおすすめのおつまみを食べて、感想を話す企画を公開。この中で、紗栄子さんが「人生を揺るがすぐらいの美味しさ」と絶賛した組み合わせをご紹介します！

視聴者の方とスタッフさんのお母さんからのおすすめおつまみで、紗栄子さんが大絶賛したものがこちら。

◼︎ドライいちじく×ブルーチーズ

カルディコーヒーファーム / ドライイチジク ソフト 150g 税込572円（公式サイトへ）

自然栽培イチジクを自然乾燥したもののみを使用した、柔らかく食べやすいソフトタイプのドライいちじく。カルディオリジナル商品です。

CHESCO / ジェラール ブルーチーズ （公式サイトへ）

白カビチーズのコクとシャープな青カビチーズのコクのバランスが良い、フランス産のブルーチーズ。

動画では、ドライいちじくと、ブルーチーズを別々にではなく、“一緒に口に入れるのがポイント”だと紹介されていました♪

◼︎紗栄子さんも衝撃の美味しさ

こちらの組み合わせについて、紗栄子さんは「本当に？」と疑いつつ、試食すると、「うん、美味しい」「（赤ワインに）合う！！」とコメント。

そして「なにこれ！」「えー、ヤバいどうしよう。美味しすぎる」「すごいよこれ！」と興奮が止まらない様子！

紗栄子さんはどハマりしたようで、「私の人生を揺るがすぐらいの美味しさだった」「これからワイン飲む時欲しいもん」「衝撃！驚きと感動が何段階もあった」と終始感動した様子を見せていました♪

どちらもカルディやスーパーで手に入る商品なので、ぜひ試してみたいですね♪

■動画もチェック

動画では他にも、紗栄子さんがスタッフさんからのおすすめおつまみを試す様子を公開！こちらもぜひチェックしてみてくださいね。