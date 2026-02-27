スガ シカオ、デビュー30周年へ向けShikao & The Family Sugar一夜限りのアンコール公演決定「全てが特別な1日になるでしょう！」
スガ シカオが来年のデビュー30周年へ向け、Shikao & The Family Sugar編成で＜YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026＞に出演することが決定した。
＜YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao & The Family Sugar ONE NIGHT LIVE!＞と題した本公演は、昨年ファンから大きな反響を得たオリジナル・ファミリーシュガー公演の“アンコールライブ”でもあり、開催はこの日限りの一夜限定となる。
Shikao & The Family Sugarは、1997年のデビュー当時からスガ シカオの音楽活動を支えてきたバンド編成。スガ シカオのサウンドの原点とも言える存在であり、レジェンドミュージシャンたちとの濃密なアンサンブルは、今なお多くのファンを魅了し続けている。
本公演は、デビュー30周年（2027年2月26日）へ向けたアニバーサリーイヤーの幕開けを飾る公演。特別な場所・特別な編成による、唯一無二のステージが横浜で実現する。
本公演のチケット先行予約（抽選）はスガ シカオ ファンクラブ「30周年応援倶楽部」にて年会員は2月26日（木）21時より、月会員は、3月9日（月）12時よりスタート。Shikao & The Family Sugarの公演に“最速で参加予約できる機会”となる。
なお、年会員・月会員それぞれの先行受付期間中には、併せて遠方からお越しの方々のためにJTBよりJTB×YOKOHAMA UNITE音楽祭 チケット付きオフィシャル宿泊プランの抽選販売も実施する。
また、プレミアムラウンジソファBOX席とプレミアムラウンジカウンター席を取り扱うJ:COMより、J:COMご加入者さま限定先行（抽選）も2月26日（木）21時から受付開始。
プレイガイド先行（抽選）は4月上旬より順次受付開始予定。
◆ ◆ ◆
◼︎スガ シカオ コメント
ぼくのデビュー時から10年までを支えたShikao＆The Family Sugarという伝説のバンドが、デビュー30周年のお祝いに、一夜限りの再集結をしてくれます。ぼくのサウンドの原型を作ってくれたレジェンドミュージシャン達と、特別な場所で、特別な歌をうたえることに歓喜と感謝が溢れています。全てが特別な1日になるでしょう！
◆ ◆ ◆
＜YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao & The Family Sugar ONE NIGHT LIVE!＞
公演日時・出演者：2026年7月25日（土）16:00開場/17:00開演 Shikao & The Family Sugar
会場：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1）
公式HP（公演概要及びチケット詳細はこちら）：https://yokohama-unite.com/
公式X（旧Twitter）：@unite_ongakusai
公式Instagram：@uniteongakusai
■30周年応援倶楽部先行【抽選】（年会員）
受付期間：2026年2月26日（木）21:00〜3月8日（日）23:59まで
■30周年応援倶楽部先行【抽選】（月会員）
受付期間：2026年3月9日（月）12:00〜3月15日（日）23:59まで
券種：
プラチナアリーナ
S席（スタンド）
A席（スタンド）
VIPルーム（定員8名）
VIPルーム（定員9名）
VIPルーム（定員12名）
JTB×YOKOHAMA UNITE音楽祭 チケット付きオフィシャル宿泊プラン
詳細：https://yokohama-unite.com/
■J:COMご加入者さま限定先行【抽選】
受付期間：2026年2月26日（木）21:00〜3月10日（火）23:59まで
券種：
プレミアムラウンジソファBOX席（4名定員）
プレミアムラウンジソファBOX席（3名定員）
プレミアムラウンジカウンター席
詳細：https://yokohama-unite.com/
■いち早プレリザーブ
受付期間：2026年3月中旬受付開始予定
■プレイガイド先行【抽選】
受付期間：2026年4月上旬受付開始予定
メディア後援：J:COM
主催：「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026」実行委員会