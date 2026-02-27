スガ シカオが来年のデビュー30周年へ向け、Shikao & The Family Sugar編成で＜YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026＞に出演することが決定した。

＜YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao & The Family Sugar ONE NIGHT LIVE!＞と題した本公演は、昨年ファンから大きな反響を得たオリジナル・ファミリーシュガー公演の“アンコールライブ”でもあり、開催はこの日限りの一夜限定となる。

Shikao & The Family Sugarは、1997年のデビュー当時からスガ シカオの音楽活動を支えてきたバンド編成。スガ シカオのサウンドの原点とも言える存在であり、レジェンドミュージシャンたちとの濃密なアンサンブルは、今なお多くのファンを魅了し続けている。

本公演は、デビュー30周年（2027年2月26日）へ向けたアニバーサリーイヤーの幕開けを飾る公演。特別な場所・特別な編成による、唯一無二のステージが横浜で実現する。

本公演のチケット先行予約（抽選）はスガ シカオ ファンクラブ「30周年応援倶楽部」にて年会員は2月26日（木）21時より、月会員は、3月9日（月）12時よりスタート。Shikao & The Family Sugarの公演に“最速で参加予約できる機会”となる。

なお、年会員・月会員それぞれの先行受付期間中には、併せて遠方からお越しの方々のためにJTBよりJTB×YOKOHAMA UNITE音楽祭 チケット付きオフィシャル宿泊プランの抽選販売も実施する。

また、プレミアムラウンジソファBOX席とプレミアムラウンジカウンター席を取り扱うJ:COMより、J:COMご加入者さま限定先行（抽選）も2月26日（木）21時から受付開始。

プレイガイド先行（抽選）は4月上旬より順次受付開始予定。

◆ ◆ ◆

◼︎スガ シカオ コメント

ぼくのデビュー時から10年までを支えたShikao＆The Family Sugarという伝説のバンドが、デビュー30周年のお祝いに、一夜限りの再集結をしてくれます。ぼくのサウンドの原型を作ってくれたレジェンドミュージシャン達と、特別な場所で、特別な歌をうたえることに歓喜と感謝が溢れています。全てが特別な1日になるでしょう！

◆ ◆ ◆