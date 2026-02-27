1児の母・ゆうこす「前髪切るのへたすぎる」カット後の息子公開「満面の笑み可愛い」「共感しかない」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪をカットした息子の姿を公開した。
【写真】31歳クリエイター「前髪切るのへたすぎる」ヘアカット後の息子
ゆうこすは「前髪切るのへたすぎる」とつづり、息子の写真を投稿。ところどころ短くカットされ、アシンメトリースタイルのような前髪姿で、絵本を手に笑顔を見せる愛らしいショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「私もよくやってしまう」「共感しかない」「これはこれで思い出になりますよね」「微笑ましい」「満面の笑み可愛い」などの声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
◆ゆうこす、前髪カットした息子の姿披露
◆ゆうこすの投稿に「共感しかない」の声
