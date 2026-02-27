『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（24）

大阪ブルテオン 清水邦広 後編

（前編：清水邦広が39歳でコートに立ち続ける理由 「怨敵」で「盟友」の福澤達哉と歩んだバレー人生を振り返る＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

影山飛雄（烏野高校）

【アウトサイドヒッター】

佐久早聖臣（井闥山学院高校）、日向翔陽（烏野高校）

【ミドルブロッカー】

天童覚（白鳥沢学園高校）、黒尾鉄朗（音駒高校）

【セッター】

宮侑（稲荷崎高校）

【リベロ】

西谷夕（烏野高校）

「オポジット最有力候補の牛島若利（白鳥沢学園高校）はずっと『好き』と言い続けているし、『似ている』とも言われるんですが、今回は影山をライトに置いて、ツーセッターにしました。もうひとりのセッターは宮侑。やんちゃに見えて真面目ですよね。Ｖリーグ編で、最後に日向へトスを上げるところも好きです。

サイドは日向。速い攻撃、バックアタックなど変幻自在で、監督目線だと欲しいです。もうひとりは佐久早。守りがいいし、独特な感じの選手がひとりいると面白いので。

ミドルは天童と黒尾。天童が"ゲスブロック"で荒らして敵スパイカーを振り回し、黒尾が完璧なリードブロック。そのローテで、スパイカーは『どっちだよ』って混乱するはずです。

リベロは西谷。メンタルが圧倒的に強いし、彼がいるとスパイカーは安心します。ネガティブなことを言わないのは、リベロにとって大事。ブルテオンの山本（智大）に似ている？ 確かに明るいし、"打ってこい"って感じがいいですね」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「好きなシーンは北（信介／稲荷崎高校）さんの『喝采は要らん ちゃんと やんねん』。掃除も、練習も、挨拶も、毎日ちゃんとやれることが大事。ここを読むと、『俺も頑張らなあかんな』ってやる気が出ます。だから、今の学生たちにも読んでほしい。見えないところでの努力は報われますから。正解、不正解は関係なく、バレーはやり続けるのが大事。すごく刺さると思います」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

春高予選の烏野高校vs青葉城西高校

「烏野が最後に決めたシーンは、全員がいいプレーをしていました。デュースまでいって最後のつなぎ、日向が決めるんですが......青葉城西の及川（徹）のロングセットを岩泉（一）が打って、西谷が執念で拾うという、すごいプレーの連続。誰もサボらず、ベストパフォーマンスを出しました。自分も試合に入っている感覚になって、試合が終わった瞬間、どっと疲れましたね。バレーはひとりではできないと、あらためて感じましたね」

【プロフィール】

清水邦広（しみず・くにひろ）

所属：大阪ブルテオン

1986年8月11日生まれ、福井県出身。身長192cm、オポジット。福井工大福井高校時代に春高バレーに出場するなど活躍。東海大学在学中の2007年に日本代表に選出され、翌年の北京五輪に出場した。2009年にパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）に入団後、多くの個人タイトルを獲得するなど、チームを何度も優勝に導いてきた。2021年には東京五輪に出場し、日本代表のベスト８進出に貢献した。