3児の母・川崎希「全品みどりばかり」3種の作り置きおかず公開 ピーマンのタネ論争に「きょうも取らないverで作ってみた」
【モデルプレス＝2026/02/27】タレントの川崎希が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。3種類の作り置きおかずを公開した。
【写真】38歳元AKB「料理が苦手といいつつ完璧」ピーマンのタネ入りおかずなど3種
川崎は「出来た 小松菜ちくわ卵炒めwithごま」とつづり、彩り豊かなおかずを公開。そして、「茶色×みどり 全部色ほぼ一緒でどうしましょ」「野菜は全部違うんだけどなぜか全品みどりばかりを作ってしまった」と、無限ピーマンやほうれん草ツナを含めた3種の作り置きおかずが並んだ写真を披露している。
また、以前の投稿で「無限ピーマン」を作る際にタネをとらなかったことに対し、フォロワーからの多くの反響があったことに言及。「タネ取る派とタネ取らない派が半々くらいでした！」と明かし、「栄養あるから取らないでも大丈夫意見があったから きょうも取らないverで作ってみた」と、種を残したまま調理する様子を投稿している。
この投稿に、ファンからは「忙しいのに種類多くて尊敬」「作り置きおかず賢い」「私も種取らない派です」「どれも美味しそう」「料理が苦手といいつつ完璧」「色が同じになるのはあるあるです」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳元AKB「料理が苦手といいつつ完璧」ピーマンのタネ入りおかずなど3種
◆川崎希、3種の作り置きおかず公開
川崎は「出来た 小松菜ちくわ卵炒めwithごま」とつづり、彩り豊かなおかずを公開。そして、「茶色×みどり 全部色ほぼ一緒でどうしましょ」「野菜は全部違うんだけどなぜか全品みどりばかりを作ってしまった」と、無限ピーマンやほうれん草ツナを含めた3種の作り置きおかずが並んだ写真を披露している。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「忙しいのに種類多くて尊敬」「作り置きおかず賢い」「私も種取らない派です」「どれも美味しそう」「料理が苦手といいつつ完璧」「色が同じになるのはあるあるです」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】