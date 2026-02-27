【モンチッチ】バッグチャームとして使えばカワイイ！ キーチェーンバッグコレクション登場！
アイピーフォーより、「モンチッチ キーチェーンバッグコレクション」が2026年2月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。
＞＞＞モンチッチ キーチェーンバッグコレクションをチェック！（写真7点）
「モンチッチ」というかわいらしいネーミングは、フランス語の「モン」（ ”わたしの” という意味）と「プチ」（ ”小さく可愛いもの” という意味）でわたしのカワイイもの、またモンキーのモンとおしゃぶりをいつもチュウチュウと吸っているので「モンチッチ」という名前がつけられた。
モンチッチは手にした人の気持ちに寄り添って、どんな性格にも変化できるキャラクター。例えば家族・友達・恋人・憧れ・etc…モンチッチは一番身近な存在でありたいと考える。
2024年に誕生50周年を迎え、世界中で愛され続ける「モンチッチ」がキーチェーン付きのミニバッグになってカプセルトイに登場する。
レザー風素材を使用したボストンバッグ型がレトロでカワイイ！ バッグチャームとしてお手持ちのバッグにつけるのはもちろん、ミニポーチとしても使える、可愛くて日常にお役立ちのアイテムだ。
マチ付きなので、見た目よりも大容量。ミニ財布やコスメポーチにして、いつでもモンチッチたちとお出かけしちゃおう！
裏表別ポーズのモンチッチたちがプリントされており、両面ぬかりなく可愛いのもポイント。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
（C）2026 Sekiguchi Co., Ltd.
