味玉・チャーシュー・メンマ・海苔のトッピングが“無料”になる3日間　三田製麺所が「三田の日」を拡大開催

「つけ麺専門店 三田製麺所」は、毎月3日に開催している「三田の日」を、2026年3月は拡大開催する。

三田製麺所は2008年に東京港区の三田に1店舗目をオープン。2026年2月現在、全国50店舗を展開している。定番メニューの「濃厚豚骨魚介つけ麺」の他、数多くの季節限定つけ麺を提供。また、2025年7月からは初の”ラーメンメニュー”「中華そば」の提供を開始した。サイドメニューも充実しており、名物の「唐揚げ」は第11回からあげグランプリ東日本しょうゆダレ部門で金賞を受賞。その他、通販事業やYouTubeでの動画投稿、デリバリー専門店「出前三田製麺所」の立ち上げなど、様々な取り組みに挑戦しているつけ麺専門店だ。

そんな三田製麺所が開催する「三田の日」の3月の日程は、3日（火）、13日（金）・23日（月）の3日間。「三田の日」は、全部乗せトッピング（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）が無料になる。国内の三田製麺所全店で開催するという。

〈サービス内容〉

公式アプリ・X・Instagramにて全部乗せ（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）クーポン画像の配信。クーポンや対象の公式SNS画像の提示で、全部乗せトッピングを無料になる。

【注意点】

※『全部乗せトッピング無料』は麺類を注文者限定

※会計または食券回収時にクーポン画像を提示する

※他のクーポンとの併用はできない

【クーポン使用方法】

■券売機店舗

注文時に、スタッフへ。食券とクーポン画像（または対象のSNS画像） を提示。

■モバイルオーダー店舗

クーポン画像（または対象のSNS画像）を準備し、スタッフへ。