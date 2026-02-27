『アーモンドの若返りビタミン』で老化をストップ！効果的な食べ方を紹介！【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

『アーモンドの若返りビタミン』で老化をストップ

アーモンドは、ダイエットにもアンチエイジングにも効果的な栄養素が豊富なスーパーフード。ダイエット中のおやつやおつまみにもおすすめな、絶対に常備しておきたい食材です。

アーモンドはビタミンが豊富。ビタミンB2には、脂肪を燃焼させて体脂肪を消費し、糖質の代謝を促進する働きがあります。また、〝若返りのビタミン〟と呼ばれるビタミンEには、血管を若々しく保ち、血流をよくして加齢による老化を食い止める効果が。さらにアーモンドの食物繊維は、胃の中に長時間とどまる不溶性食物繊維なので、腹持ちがいいところもダイエットの強い味方です。

また、ミネラル成分である、マグネシウムとカルシウムも豊富で、神経を落ち着かせる効果があり、ストレスによる食べすぎを防止してくれます。

さらに、ナッツ類をポリポリとよく噛むことで唾液の分泌量の減少を予防、改善する効果もあります。糖質の分解を助けるためにも唾液の量は重要で、口の中を掃除して虫歯を防ぐ、病原菌の侵入抑えて感染を防ぐ、活性酸素を打ち消すといった大切な役割があります。

ほかにも、ダイエット中に不足しがちな鉄や、塩分を排出してむくみを解消してくれるカリウムなど、一粒の中にさまざまな健康効果があるのです。ノンフライの無塩タイプを選んで、一度に食べる目安は10～12粒、1日の目安量は25粒程度です。

ビタミンB２で脂質も糖質も燃やす

脂肪を燃焼し、余分なカロリーが体に蓄えられるのを防止するだけでなく、ストレスによる食べすぎも抑制。ダイエットにうれしい効果が満載のナッツです。

＼無塩がおすすめ：アーモンド／

効果的な食べ方

間食に食べてストレスからくる暴食を防止！ お酒を飲むと不足するマグネシウムを補給できるのでおつまみにも最適です。

注目の成分

・ビタミンE

・マグネシウム

・ビタミンB2

・カルシウム

マグネシウムは牛乳の約４倍

不足するとやせにくくなるだけでなく、健康にも悪影響が。日常的な摂取が必要です。

ビタミンB2が体脂肪を分解

脂質を燃やすのに必要な栄養素。運動しているのにやせない人はビタミンB2不足の可能性も。

1日25粒でおいしくきれいに

1日数回に分けて、25粒を目安に摂取を。栄養価が高いのでとりすぎないよう注意が必要です。

ミネラルが豊富で内側からきれいに！

カルシウム

骨を丈夫にし、骨粗しょう症を予防します。メンタルの安定にも役立ち、不眠を防ぎます。

マグネシウム

イライラを抑えてくれます。動脈硬化予防、心臓の血液循環をスムーズにするので心筋梗塞予防にも。

カルシウムとマグネシウムは相性抜群

お互いを助け合う成分でバランスよく食べるのがポイント。

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子