藤木直人、高見侑里（産休中の高見に代わり、フリーアナウンサーの尾崎里紗さんが出演）がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。2月21日（土）の放送は、3月5日（木）から開幕する「第6回ワールド・ベースボール・クラシック」に挑む侍ジャパン（野球日本代表）の選手たちのインタビューをお届けしました。

ひなたサンマリンスタジアム宮崎

侍ジャパンは、これまで開催された「WBC」全5大会でベスト4以上に入り、そのうち、2006年（第1回）、2009年（第2回）、2023年（第5回）と3度の優勝を誇っています。今回は、24日までおこなわれた「侍ジャパン宮崎春季キャンプ2026」の第1クールを終えた時点でのサムライたちの声をお届けしました。今大会に出場する横浜DeNAベイスターズ・牧秀悟選手は、準備に余念がないようです。「見て学ぶことが多いので、自分に足りないものを盗めたらいいと思っていますし、あとは（試合中に）できるかもしれない動きなどを見ておいて……という感じですかね。ピッチャーとの連携なども大切にやっていきたいなと思います」前回のWBCでは、守備の要として大活躍をみせてくれた埼玉西武ライオンズ・源田壮亮選手は、心を落ち着かせているようです。「今までも、いろんな機会で一緒にプレーしている選手ばかりなので、ずっと侍ジャパンとして動いているなかで、緻密さや連携が取れているところが日本の強みだと思います。（WBCでは）バタバタせずに、しっかり落ち着いてどっしりプレーすることが大事かなと思っています」

手前：背番号「6」源田壮亮選手、奧：背番号「3」小園海斗選手

今回のWBCでは、日本のプロ野球では採用されていない「ピッチクロック（投球間隔の時間制限）」などが導入され、対応が求められています。オリックス・バファローズの宮城大弥投手に伺いました。「制限時間を見ていたらちょっと焦ったところもあったので、その辺りを注意していけたらなと思います。僕だけじゃなく、いろんな選手が大事なところを任せられるピッチャー陣だと思うので、気を引き締めて、みんなで世界一を目指して一生懸命やっていけたらと思います」そんなピッチャー陣の能力を最大化し、試合をつくっていくキャッチャー。阪神タイガース・坂本誠志郎捕手は、どう考えているのでしょうか。「普段から、打席のなかでも（打者の）反応を見てやっているので、そこも見たいんですけど、時間制限もあるし、ピッチコム（ピッチャーとキャッチャーのあいだでサインを交換するための電子機器）も押さないといけないし、（自分のサインに）ピッチャーが首を振る可能性もあるし、制限されることが多くなるので、確かに難しくはなるかもしれないですけど、できるだけ普段の形に近づけられるように、努力や心がけをしていきたいなと思います」同じくキャッチャーの東京ヤクルトスワローズ・中村悠平捕手にも伺いました。「球数制限もあるので、無駄な球をなるべく（減らす）といいますか、どんどん勝負して、アタックできたらいいなというのはすごく考えています。それは、前回のときもすごく思いましたし、特に1次ラウンドは（試合数が）結構あるので、あまり考えすぎても良くないですけど、そういったところはちょっとふわっと置いておきながら……という感じですかね」

侍ジャパン・キャッチャー陣

侍ジャパンは、27日（金）、28日（土）にバンテリンドーム ナゴヤで中日ドラゴンズと試合。その後、大阪での強化合宿やオリックス・バファローズ、阪神タイガースとの強化試合を経て、東京ドームで開催される1次ラウンドに挑みます。3月6日（金）はチャイニーズ・タイペイ、7日（土）は韓国、8日（日）はオーストラリア、そして、10日（火）はチェコとの試合がおこなわれます。すべて勝ち上がり、3月18日（水）にローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）でおこなわれる決勝戦で勝利する侍ジャパンを楽しみに、応援しましょう！



