1.6Lエンジン搭載で「850馬力超え」のモンスターマシン!?

自動車業界において、小排気量エンジンと電動化技術を組み合わせて圧倒的な出力を引き出す手法は、今や高性能車のスタンダードになりつつあります。

しかし、この潮流を10年以上も前から予見し、具現化していたモデルがありました。それが、ジャガーが2010年の「パリ・モーターショー」で初公開し、2013年にその全貌を現した「C-X75」です。

C-X75は、単なるコンセプトカーに留まらない、当時の常識を覆すエンジニアリングの結晶だったのですが、どのような特徴があるのでしょうか。

C-X75の心臓部に鎮座するのは、わずか1.6リッターの直列4気筒直噴エンジンです。これだけ聞くと、スーパーカーとしては物足りなく感じるかもしれませんが、ターボチャージャーとスーパーチャージャーを併用するツインチャージャーシステムにより、この小型エンジンは1万rpmという驚異的な高回転で500馬力オーバーのパワーを叩き出します。

さらに、各150kW級の電気モーター2基と高出力バッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを統合することで、システム全体の最高出力は850馬力以上、最大トルクは1000Nmという、現代のハイパーカーにも引けを取らないスペックを誇っていました。

この強大なパワーを受け止める骨格には、ジャガー初となるカーボン（炭素繊維強化プラスチック）製のモノコックシャシを採用。

ウィリアムズ・アドバンスド・エンジニアリングとの共同開発によって生まれたこの車体は、軽量化と高剛性を極限まで両立しています。

外観に目を向ければ、空へと羽ばたくようなガルウイングドアや、高速走行時にダウンフォースを最適化する可動式ウイングを備えており、機能美と迫力を兼ね備えているのが特徴。その洗練されたシルエットやデザインの端々には、後の高級パーソナルクーペ「F-Type」へと受け継がれるジャガーの美学が色濃く反映されました。

走行性能においても、全輪駆動（AWD）と0.2秒未満で変速を完了する7速ATの組み合わせにより、凄まじい加速力を実現。

一方で、環境性能にも配慮がなされており、EV走行のみで最大60kmの航続距離を確保したほか、CO2排出量も当時の基準で極めて低い数値を記録するなど、まさに次世代のスポーツカー像を完璧に描き出していたのです。

※ ※ ※

しかし、この革新的なマシンが市販化されることはありませんでした。リーマン・ショックに端を発する世界的な景気後退の波が、ジャガーの野心的な計画を阻んだのです。

結果として量産は見送られ、この世に送り出されたのはわずか5台ほどのプロトタイプのみとなりました。

もし経済状況が異なり、C-X75が公道を走っていたならば、現在のハイブリッド・スーパーカーの歴史はまた違ったものになっていたかもしれません。