シャイトープの新曲「リフレイン」が、4月7日より放送されるTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』（TOKYO MXほか）のオープニングテーマに決定。あわせて、楽曲の一部を聴くことができる最新PVも公開された。

同アニメは、著 榛名丼／イラスト raemzによるライトノベルが原作。身代わりとして生み出された少女の切なくも甘酸っぱい恋愛模様を描く青春群像劇となっている。

新曲「リフレイン」は、同アニメのオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲だ。大切な存在へのピュアな想いに、切なさと儚さが滲み、3人の音にストリングスが絡み合うことで、美しくエモーショナルな世界が広がる一曲となっている。

楽曲について、シャイトープは「海の青さを背に大切な誰かを待っていたくなるようなこの作品にぴったりの楽曲だと思います。」とコメントしている。

＜シャイトープ コメント＞

今回、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました。青春と恋愛の難しさと素晴らしさを、ナオに改めて教えられた気がしました。リフレインという楽曲は、海の青さを背に大切な誰かを待っていたくなるようなこの作品にぴったりの楽曲だと思います。アニメと共に、この楽曲も楽しんでもらえると嬉しいです。

