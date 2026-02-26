田原俊彦、孫を「触るのが怖い」 娘夫妻との交流明かす
歌手の田原俊彦（64）が26日、都内で『2026年も日本中を元気にさせるぞ！』大発表会を行った。昨年3月に、長女で俳優・タレントの田原可南子と高良健吾との間に、第1子が誕生したことが伝えられたが、まもなく1年を迎えるにあたって率直な思いを打ち明けた。
【全身ショット】元気すぎ！思いっきり足を上げる田原俊彦
田原は、娘夫妻との交流について「ディナーショーは来ていたような。直接は会ってないんですけど」としながら「孫？3回くらい会ったことありますけど、なんか不思議でさ、触るのが怖いんですよ（笑）。自分の子どもが、子どもをあやしていて。変な感じ。3月で1歳、そろそろ歩き出すみたいな…」と目を細めていた。
田原の今年のメッセージは「パーティはこれからだ！」。デビュー46周年の昨年も、満員御礼となった東京国際フォーラムAをはじめ、全国各地で2時間歌い踊り、足上げバリバリのツアーを実施。前人未到の現役アイドル人生を突っ走り続けている。全国18公演の今年のツアーのタイトルは『DANCE WITH KING OF IDOL2026〜パーティはこれからだ〜』。6月リリースの82作目のシングルとともに、日本中の人々にトシちゃんと一緒にココロのエネルギーチャージを行うことをテーマとしている。
この日は「昭和40年男表紙＆大特集」「イオンシネマでのライブ映画上映」「メディコム・トイとの愛犬VALENキャラクターブランド化プロジェクト」の3つが発表された。
