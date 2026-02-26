過去のオーディション番組で話題となった振付師・NOSUKE（ノスケ）が見せた一面にあるメンバーが驚くシーンがあった。

【映像】カメラが捉えたノスケの一面

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

ダンス審査ので、異例の「即日合格」を勝ち取った20歳の候補生・SARA。これまでバックダンサーとして活動しながらも、表舞台へのチャンスに恵まれなかった彼女が、満場一致の評価を受け泣き崩れると、審査員のNOSUKEは笑顔で両手をあげガッツポーズをした。

インタビューでNOSUKEは、「SARAさんは、ダンスに対してすごく向き合ってきた子。日の目を見ない瞬間があったんだなと感じて、初めて会ったのに、あの子が報われて良かったと思えるパフォーマンスだった」と、候補生の苦労に寄り添うような温かいコメントを寄せ、彼女に向けて優しく微笑む場面も。

この光景に衝撃を受けたのが、スタジオで見守っていたILLITのMOKAだ。MOKAは、自身が月末評価を受けていた時のことを振り返り、「NOSUKEさんがいらした時は、いつもこうやって見てるんですよ」と帽子のつばを下げて、目を隠しながら覗き込むように厳しくチェックしていると説明。MOKAがそのスタイルを再現すると「そんな厳しいんだ？」と声が上がり、「そのイメージしかなかったから、今こうやって笑われているのを見て、『笑うんだ！？』って思って…」と、NOSUKEの笑顔に心底驚いた様子。「NOSUKEさんの笑顔、初めて見た？」とヒコロヒーが尋ねると、MOKAは「そうなんですよ。私、本当に怖い人だと思ってて…」と本音を明かしていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据え、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。スタジオキャストには、指原莉乃、LE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演し、参加者たちの決断の瞬間を見守る。