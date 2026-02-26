リンクではなくゲレンデに登場

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの日本勢はメダル6個と躍進した。その活躍には五輪2大会連続メダルの宇野昌磨さんも感動。刺激を受け「自分も滑りで皆を感動させます」と動画を投稿したが、ツッコミが殺到する事態に発展した。

2018年平昌で銀メダル、2022年北京で銅メダルと団体銀メダルを獲得した宇野さん。25日に自身のXを更新し、「オリンピックを見て感動したので自分も滑りで皆を感動させます」として8秒の動画を投稿した。

場所はリンクではなくゲレンデ。スケート靴ではなくスキー板を履いた宇野さんは、ゆっくりと滑り降りた。自身のYouTubeチャンネルにも「久しぶりに本気で滑ります」としてスキーに挑戦する動画をアップ。ネット上のファンからはツッコミが殺到した。

「普通はフィギュアスケートだと思うじゃん。 スキーかい（笑）」

「すーーーーーーーごい期待してリンク開いたのにw」

「トークとかじゃなく本当にちゃんと嘘偽りなく冬の種目滑ってるけどそっちかーーーーいwww」

「そっちの『滑り』かよwwww」

「1mmも疑わずにワクワクして見た自分の純粋さに恐怖すら覚える」

「良かった、渾身の一発ギャグで滑る宇野昌磨じゃなくて本当に良かった」

YouTubeでは「見てる分には割と簡単に言えるけど、やってみるとガチ尊敬します。オリンピック選手はすごいということがわかりました」とスキー選手へのリスペクトを口にしていた。宇野さんは24年5月に競技者としての引退会見を開いている。



