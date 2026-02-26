あなたは、「仕事ができるようになりたい」と思ったことがありますか？

でも、「仕事ができる」とはいったい何を指すのでしょう。

プレゼンがうまいこと？ 英語がペラペラなこと？ AIを駆使すること？

……残念ながら、これらはすべて「仕事ができる人」の条件ではありません。

では、何をすれば「仕事ができる人」になれるのでしょうか？

3万人を分析して「できる人側」になる絶対ルールをまとめた書籍『仕事ができる人の頭のなか』（ダイヤモンド社刊）著者の木暮太一氏に伺いました。

いま、「逆ハラスメント」が問題

「それ、ハラスメントです！」

この一言で会話が止まってしまうチームがあります。

もちろん、本当にハラスメントが起きているなら止めなければいけません。これは大前提です。

ただ、現場でよく起きているのは別の問題です。

「業務の注意をしただけ。成果物の修正を求めただけ。納期を守れと言っただけ」

それなのに「ハラスメントです」と言われてしまう「逆ハラスメント問題」です。

この状態がやっかいなのは、リーダーが萎縮してしまい、何も指摘できなくなることです。

指摘がなくなれば一見平和に見えますが、当然ながら成果物の質は落ちます。納期は乱れます。ミスは増えます。修正しなければいけないことを放置するので、問題は大きくなります。

この状態が続けば、チームは維持できなくなるでしょう。

このような「ハラスメントです！」という発言に萎縮して何も言い合えなくなっている組織は非常に多いです。なんとかしなければいけません。

ただ、これは「メンタルケア」や「言い方の工夫」だけで解決できません。そしてそれで済まそうとしてもいけません。

もちろん言い方は大事ですが、根本はそこじゃない。そもそも「仕事とは何か」が共有されていないことが原因になっているケースが多いんです。

仕事とは「誰かの負荷を減らすこと」

拙著『仕事ができる人の頭のなか』で、ぼくは「仕事」の定義を「相手の負荷を減らすこと」と定義しています。

相手の負荷を減らすことが「貢献」で、それが「仕事」です。

チームの負荷を減らす。リーダーの負荷を減らす。顧客の負荷を減らす。だから仕事になるわけです。

仕事とは、「自分がやりたいことだけをする」ではありませんし、「自分がストレスをためないことが目的」でもありません。

仕事とは、自分が相手（チーム）に貢献し、状況を前に進めること。

これがぼくら社会人の仕事です。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）