平昌五輪で金メダル獲得

ミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート団体戦で日本が銀メダルを獲得するなど大フィーバーを巻き起こした。そんな中、かつての五輪女王アリーナ・ザギトワ（ロシア）が大胆なイメージチェンジをして話題に。ビーチで過ごす最新姿が話題となっている。

ザギトワは日本時間24日、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿でサングラスをかけ、ビーチで過ごす写真を公開。長かった髪はショートに。18日のストーリーではバッサリと切った髪が床に落ちた写真をアップ。その後に更新した動画で大人っぽいショートボブスタイルを披露していた。

ザギトワの最新姿には、海外ファンからも反響が寄せられている。

「痺れる美しさね」

「スーパースターだ」

「ゴージャスだわ」

「とってもスタイリッシュ！」

「ファッション雑誌の表紙みたい」

「クイーンだ」

15歳で2018年の平昌五輪金メダルを獲得したザギトワ。現在はアイスショー、レポーター、モデルなど幅広く活躍している。最近は8歳になった愛犬マサルの近影を公開していた。



