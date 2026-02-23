スペースXが約15時間で2回連続打ち上げ　2026年早くもスターリンク衛星を合計512機軌道投入

スペースXは日本時間2026年2月25日、フロリダ州とカリフォルニア州の2拠点から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを相次いで打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星合計54機を所定の軌道へ投入しました。いずれも第1段ブースターの海上回収に成功しています。

今回の打ち上げにより、2026年に軌道投入されたスターリンク衛星は512機となりました。今年が始まって2か月足らずで500機を突破しており、昨年同様の高頻度打ち上げが続いています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 6-110）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月25日 8時04分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 29機（Starlink Group 6-110）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1092）は今回が10回目の飛行で、これまでにNROL-69、ISS補給ミッション「CRS-32」、GPS III SV08、宇宙軍のスペースプレーン「X-37B（USSF-36/OTV-8）」、そしてスターリンクミッション5回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターはバハマ沖の大西洋上に待機していたドローン船「Just Read the Instructions（JRTI）」への着艦に成功しました。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-26）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月25日 23時17分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 25機（Starlink Group 17-26）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1093）は今回が11回目の飛行で、これまでに宇宙開発庁（SDA）の「Tranche 1 Transport Layer」ミッション3回、そしてスターリンクミッション7回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」への着艦に成功しました。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事ロケット打ち上げ情報世界の主要ロケット一覧参考文献・出典SpaceX - Starlink Group 6-110 MissionSpaceX - Starlink Group 17-26 MissionSpaceflight Now - Live coverage: SpaceX to launch 500th Starlink satellite in 2026 during Wednesday Falcon 9 flightGo4Liftoff - Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-110Go4Liftoff - Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-26