Samsung、新フラッグシップスマホ「Galaxy S26」シリーズを発表！日本でもS26・S26+・S26 Ultraの3機種ともに3月12日発売。初の1次販売国に
|Samsungの新フラッグシップスマホ「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」が登場！
Samsung Electronics（以下、Samsung）は26日（現地時間）、アメリカ・サンフランシスコおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked February 2026: The Next AI Phone Makes Your Life Easier」を開催し、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける新たな5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26（型番：SM-S942*）」と大画面モデル「Galaxy S26+（型番：SM-S947*）」、最上位プレミアムモデル「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948*）」や完全ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds4（型番：SM-R540）」および「Galaxy Buds4 Pro（型番：SM-R640）」などを発表しています。
なお、現時点ではサムスン電子ジャパンが販売するオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「Galaxy S26（型番：SM-S942Q）」および「Galaxy S26+（型番：SM-S947Q）」、「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948Q）」、「Galaxy Buds4（型番：SM-R540）」、「Galaxy Buds4 Pro（型番：SM-R640）」が公式Webストア「Samsung オンラインショップ」や「Galaxy Harajuku」、「Galaxy Studio Osaka」にて販売されることが明らかにされていますが、これまでに各認証機関などからNTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルからも販売される見込みで、メーカー版についても量販店やECサイトでも販売される予定です。
Samsungでは毎年前半に同社のGalaxyブランドにおけるフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズを投入されており、今年も昨年の「Galaxy S25」シリーズに続いてGalaxy S26シリーズが発表されました。Galaxy S26シリーズは大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S25シリーズを継承しつつもより高性能化され、さらにGalaxy AIやナイトグラフィーなどの機能がブラッシュアップされており、主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、Galaxy S26 Ultraは5Gのミリ波（mmWave）やSペンに対応しています。
またGalaxy S26シリーズはGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraの3機種のデザインがより揃えられ、角の丸み（R）の角度やカラーバリエーションが共通化されたほか、リアカメラモジュール部分もデザインが統一されており、正面や背面から見た限りではまさに大きさしか違いがなく、それぞれ単体で見た場合には違いがわかりにくくなっています。一方、機能的にはGalaxy S26 Ultraだけが大きく差があり、Sペン以外にも新機能のプライバシーディスプレイやSamsungが開発した圧縮コーデック「APV（Advanced Professional Video）」を用いた動画撮影などはGalaxy S26 Ultraのみが対応しています。
|機種
|Galaxy S26
|Galaxy S26+
|Galaxy S26 Ultra
|大きさ
|149.6×71.7×7.2mm
|158.4×75.8×7.3mm
|163.6×78.1×7.9mm
|重さ
|167g
|190g
|214g
|画面
|6.3型有機EL
FHD+（1080×2340）
|6.7型有機EL
QHD+（1440×3120）
|6.9型有機EL
QHD+（1440×3120）
|SoC
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy
|内蔵メモリー
|12GB
|12GB
|12GB、16GB
|内蔵ストレージ
|256GB、512GB
|256GB、512GB
|256GB、512GB、1TB
|外部ストレージ
|ー
|ー
|ー
|背面カメラ
|50MP（F1.8、広角）
12MP（F2.2、超広角）
10MP（F2.4、3倍・望遠）
|200MP（F1.4、広角）
50MP（F2.2、超広角）
50MP（F2.9、5倍・超望遠）
10MP（F2.4、3倍・望遠）
|前面カメラ
|12MP（広角、F2.2）
|電池容量
|4300mAh
|4900mAh
|5000mAh
|急速充電
|25W
|45W
|60W
|無線充電
|25W
|25W
|25W
|通信
|Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
|Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
|UWB
|ー
|◯
|◯
|5Gミリ波
|ー
|ー
|◯
|Sペン
|ー
|ー
|◯
|OS
|Android 16／OneUI 8.5
（最大7年間ソフトウェアアップデートサポート）
Galaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraのカラーバリエーションは共通で、左から通常色のブラック、スカイブルー、コバルトバイオレット、ホワイト、Samsungオンラインショップ限定のピンクゴールド、シルバーシャドウ
記事執筆：memn0ck
