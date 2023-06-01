ソニー ゲーミングキーボード INZONE KBD-H75 : KBD-G900 Fnatic共同開発/テンキーレス/英字配列

AmazonにてINZONEのゲーミングデバイス各種が特別価格で販売されている。期間は3月11日23時59分まで。

対象商品には、イヤホン、ヘッドセットなどのオーディオ製品や、キーボード、マウス、モニターなど各種ゲーミングデバイスがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修 / 完全ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続

プロeスポーツチーム「Fnatic」が監修したゲーミングイヤホン。ソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生する。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現する。

「音場の個人最適化」により音場を、さらに「サウンドトーンの個人最適化」により音質を1人ひとりに最適化する。2つの個人最適化を組み合わせることで、ゲームフィールド内の敵の位置や、どこから攻撃されているのか、またどのようなフィールドにいるのかといった空間感を音によってより把握しやすくなる。

ソニーの「1000Xシリーズ」で定評のあるノイズキャンセリング機能と外音取り込み機能を搭載。屋内ノイズを低減することでFPSゲームにおけるわずかな音のキャッチやゲームへの没入をサポートする。カラー展開は、ブラック/ホワイトの2種。

ソニー ゲーミングマウス INZONE Mouse-A :MSE-G500 Fnatic共同開発/軽量 約48.4g

プロeスポーツチーム「Fnatic」と共同開発された競技パフォーマンスを最大限発揮するプロ仕様のゲーミングマウス。軽量約48.4gで素早く正確なエイムをサポートし、ポーリングレート8,000Hzの高速応答で正確なキャラコントロールを実現する。

また、INZONE独自の高精度センサー3950IZ搭載により、最大感度30,000DPI、最大加速70G、750IPSの速度を実現。バッテリーは、最大約90時間で長時間プレイをサポートする。