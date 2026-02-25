ドバイDuty Freeテニス選手権

大会期間：2026年2月23日～2026年2月28日

開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ

コート：ハード（屋外）

結果：[ランクマー ラマナサン / ジーバン ネドゥンチェリヤン] 1 - 2 [テオ アリバジェ / アルバノ オリベッティ]

試合の詳細データはこちら≫

ドバイDuty Freeテニス選手権第3日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、男子ダブルス1回戦で、ランクマー ラマナサン / ジーバン ネドゥンチェリヤンとテオ アリバジェ / アルバノ オリベッティが対戦した。

第1セットはランクマー ラマナサン / ジーバン ネドゥンチェリヤンが6-4で先取。第2セットはテオ アリバジェ / アルバノ オリベッティが7-5で奪い返すと、第3セットもテオ アリバジェ / アルバノ オリベッティが10-3で制し、テオ アリバジェ / アルバノ オリベッティがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-25 22:02:10 更新