【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第3日 ランクマー ラマナサン / ジーバン ネドゥンチェリヤン vs テオ アリバジェ / アルバノ オリベッティ
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月23日～2026年2月28日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[ランクマー ラマナサン / ジーバン ネドゥンチェリヤン] 1 - 2 [テオ アリバジェ / アルバノ オリベッティ]
ドバイDuty Freeテニス選手権第3日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、男子ダブルス1回戦で、ランクマー ラマナサン / ジーバン ネドゥンチェリヤンとテオ アリバジェ / アルバノ オリベッティが対戦した。
第1セットはランクマー ラマナサン / ジーバン ネドゥンチェリヤンが6-4で先取。第2セットはテオ アリバジェ / アルバノ オリベッティが7-5で奪い返すと、第3セットもテオ アリバジェ / アルバノ オリベッティが10-3で制し、テオ アリバジェ / アルバノ オリベッティがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-25 22:02:10 更新