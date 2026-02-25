コンパクトサイズ！A3対応×マイクロカットシュレッダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、A3対応×マイクロカットで情報漏洩を防柄ぐ業務用シュレッダー「400-PSD077」を発売した。
■A3を折らずに、そのまま細断
本製品はA3対応のワイド設計。投入幅31cmで、A3用紙を折ることなくそのまま細断できる。図面や設計資料、販促ポスターなど、大判書類を扱うオフィスでもストレスなく処理が可能だ。書類を折る手間が省けることで業務効率が向上し、日々の作業時間短縮にも貢献する。
■2×8mmのマイクロカットで高セキュリティ
細断サイズは2×8mmのマイクロカット。文字情報の判読が極めて困難なレベルまで細かく裁断し、機密書類や個人情報をしっかりガードする。情報管理の厳格化が求められる現代のオフィスにおいて、ワンランク上のセキュリティ対策を実現する。
■A4最大15枚同時＆30分連続運転
一度にA4最大15枚、A3最大10枚の同時細断が可能。さらに30分間の連続運転に対応し、大量書類の処理もスムーズ。総務部門やバックオフィスなど、日々多くの書類を扱う現場でもパワフルに活躍。業務の“止まらない流れ”を支える。
■40L大容量＆独立ダストボックス
40Lの大容量ダストボックスを搭載。マイクロカットにより細断くずがかさばりにくく、ゴミ捨て回数を大幅に削減する。前面ドアから引き出せる構造で、設置したままスムーズに廃棄可能。満杯センサーLEDも備え、管理の手間も軽減する。
■静音58dB＆安心の安全設計
騒音は約58dBの静音設計で、オフィス内でも周囲を気にせず使用できる。ホッチキス（10号針）やカードにも対応し、逆回転機能で紙詰まりもスムーズに解消。さらにインターロックスイッチや自動停止機能を搭載し、安全性にも徹底的に配慮した。
■商品詳細
■A3対応×マイクロカットで情報漏洩を防柄ぐ業務用シュレッダー「400-PSD077」
