Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹¸ø³«¡ª¸ÄÀÇúÈ¯¥Ó¥¸¥å¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤Õ¤«¤³¤¸·à¾ì¤¬ºÇ¹âw¡×
Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×¤ÎMV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¡£¥Ý¥Ã¥×¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¡¢¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¤Ë¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ¤ÈÉ½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×MV
¢£¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹
¿¼ß·Ã¤ºÈ¤Ï¡¢¥Õ¥¡ーÉÕ¤Ë¹»Ò¤Ë¥¤¥¨¥íー¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥°¥êー¥ó¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¤¿¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹É÷¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥¤¥¨¥íー¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥È¥êー¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë²ÖÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤ä¡¢¥³ー¥È¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿DJÉ÷¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¡¢°áÁõ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥íー¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¸ª¤Ë¤ÏÀÖ¡ßÇò¥Üー¥Àー¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò´¬¤¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤ÏÀÖ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥éー¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤À¡£¥á¥¬¥Í¤ò¼ê¤Ë»ëÀþ¤ò³°¤·¤¿¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê»Ñ¤ä¡¢¥á¥¬¥Í¤ò²¼¤Ë¤º¤é¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Î2Ëç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸þ°æ¹¯Æó¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥È¥Ã¥×¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¥âー¥É´¶¤¢¤ë¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥Õ¥¡ー¤ä¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸É÷ÁÇºà¤ò½Å¤Í¤¿¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÁõ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ß¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤â¸«¤»¤¿¤Û¤«¡¢¿¼ß·¤ÎÆ¬¾å¤«¤é¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ë¤ò¹ß¤é¤»¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¹¥«ー¥ÈÉ÷¥ì¥¤¥äー¥É¡¢¥¤¥¨¥íー¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥ì¥Ã¥Ôー¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤ä¥Ö¥íー¥Á¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÎÅª¤µ¤È¥Ý¥Ã¥×¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤ò·è¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÇÏÓ¤ò¹â¤¯·Ç¤²¤ë»Ñ¤âÈäÏª¡£º´µ×´ÖÂç²ð¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦¾ìÌÌ¤«¤é¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
º´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥ìー¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò½Å¤Í¤¿¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Áõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥åー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ä¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥°¥êー¥ó¥Ð¥Ã¥¯Á°¤Ç¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë²£´é¤Ê¤É¡¢Á´17Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°áÁõ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Õ¤«¤³¤¸·à¾ì¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·Å·ºÍ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Snow Man¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×MV
Snow Man
