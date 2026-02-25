¡ÖFirefox 148¡×Àµ¼°ÈÇ¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¡ÖAIÀ©¸æ¡×¤ÎÀßÄê¤¬¼ÂÁõ
¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÖFirefox 148¡×¤ÎÀµ¼°ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AIµ¡Ç½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡ÖAIÀ©¸æ¡×¤ÎÀßÄê¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡AIÀ©¸æ
¤¹¤Ç¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¹¹¿·¤ÇÀßÄê²èÌÌ¤ËAIÀ©¸æ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢AIµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¤òÀ©¸æ¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÄê¹àÌÜ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦AI»Ù±ç¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡§¥ª¥Õ¡¦¥ª¥ó
¡¦ËÝÌõ¡§ÍøÍÑ²ÄÇ½¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡¦¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡§ÍøÍÑ²ÄÇ½¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦Anthropic Claude¡¦ChatGPT¡¦Copilot¡¦Google Gemini¡¦Le Chat Mistral
¤Ê¤ª¡¢¡ÖAI»Ù±ç¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤Û¤«¤Î¹àÌÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡shape()´Ø¿ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
CSS shape()´Ø¿ô¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢clip-path¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤ª¤è¤Óoffset-path¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤Î¿Þ·Á¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
clip-path: shape(nonzero from 0 0, line to 10px 10px);
shape()´Ø¿ô¤Ïpath()´Ø¿ô¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦É¸½àÅª¤ÊCSS¹½Ê¸¤òÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊCSSÃ±°Ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦CSS¿ô³Ø´Ø¿ô¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½
offset-path: shape(
from 5% 0.5rem,
arc to 80px 1pt of 10% ccw large rotate 25deg
);
offset-path: shape(
from 5px -5%,
hline to 50px,
vline by calc(0% + 160px),
hline by 70.5px,
close,
vline by 60px
);
¢¡Sanitizer API¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
°ÂÁ´¤ÊHTMLÁàºî¤òÄó¶¡¤¹¤ëSanitizer API¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëelement.setHTML()¥á¥½¥Ã¥É¤Ïelement.innerHTML¤ÈÆ±¤¸¤¯DOMÍ×ÁÇ¤ËHTML¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÞÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥µ¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°(XSS)¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÈ¼åÀ¤òÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿HTML¤ò°ÂÁ´¤Ë²òÀÏ¤¹¤ëdocument.parseHTML()¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¶¦Æ±¥¤¥Æ¥ì¡¼¥¿¡¼
¶¦Æ±¥¤¥Æ¥ì¡¼¥¿¡¼Äó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢Iterator.zip¥á¥½¥Ã¥É¤ÈIterator.zipKeyed¥á¥½¥Ã¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÈ¿Éü²ÄÇ½¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÍ×ÁÇ¤ò½¸Ìó¤·¡¢¿·¤·¤¤Iterator¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
const days = ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri"];
const temperatures = [22, 21, 23, 20, 19];
const dayTemperatureMap = new Map(Iterator.zip([days, temperatures]));
console.log(dayTemperatureMap);
// Map(5) { 'Mon' => 22, 'Tue' => 21, 'Wed' => 23, 'Thu' => 20, 'Fri' => 19 }
¢¡¥ê¥â¡¼¥È²þÁ±
¥ê¥â¡¼¥È²þÁ±¤ÏFirefox¤Î½¤Àµ¤äµ¡Ç½ÊÑ¹¹¤òÀè¹ÔÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¥ê¥â¡¼¥È²þÁ±¤ò¥ª¥×¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êFirefox¤ÏÂÐ¾Ý¤ÎÊÑ¹¹¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï¥ê¥â¡¼¥È²þÁ±¤ò¥ª¥×¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ë¤Ïµ»½Ñ¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÁàºî¥Ç¡¼¥¿(¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼)¤òMozilla¤È¶¦Í¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¹¹¿·¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤Î¶¦Í¤äMozilla¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥â¡¼¥È²þÁ±¤Î¼õ¿®¤ò¥ª¥×¥È¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¹¹¿·
¡¦PDFÃæ¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¿ô¼°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤ò²þÁ±
¡¦AndroidÈÇ¡§¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¡¦AndroidÈÇ¡§¥ê¥ó¥¯¥Æ¥¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡×¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¤ÎÄÉ²Ã
¡¦WindowsÈÇ¡§¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿²èÁü¤òAdobe Illustrator¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿ºÝ¤Ë²èÁü¤ÎURL¤¬¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢²èÁü¤¬¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ
¡¦¶õ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È(about:blank)¤¬¥¦¥§¥Ö¸ß´¹À¤ò»ý¤Ä¤è¤¦ÊÑ¹¹
¡¦Trusted Types API¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡§¥¯¥í¥¹¥µ¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¹¶·â¤Ê¤É¤ÎËÉ»ß
¡¦CSS position-try-order¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦WebGPU¡§Service Worker¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦location.ancestorOriginsÂ°À¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦Navigation API¡§NavigationPrecommitController.addHandler()¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦ÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤ÎËÝÌõ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦Âçµ¬ÌÏ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸å¤Ë¸À¸ì¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Ìµ¸ú²½¤µ¤ìÍ½´ü¤·¤Ê¤¤¸À¸ì¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ
¤Þ¤¿¡¢Firefox 148¤Ë¤Ï51·ï¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ð¥°¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼¡´ü¥á¥¸¥ã¡¼ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖFirefox 149¡×¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯3·î24Æü(²Ð)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£