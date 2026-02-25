NOSUKE¤¬ÂçÀä»¿¡Ö´üÂÔ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡×LDH¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÍîÁªÂ³¤¡Ä¶ìÏ«¤¬Êó¤ï¤ìµã¤Êø¤ì¤ë
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¤é¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ëÉ½ÉñÂæ¤òÌ´¸«¤ÆÄ©¤ó¤À20ºÐ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛNOSUKE¤¬ÂçÀä»¿¤¹¤ëÍÍ»Ò¡ÊLDH»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤â¡Ë
¡¡2·î24Æü¡¢¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡ÙÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¿³ºº¤¬¸åÈ¾Àï¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿º¢¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤ËÍÙ¤ë¤Ê¤«¡¢HYBE¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥¥¥¯»á¤¬ÆÍÇ¡¿³ºº°÷ÀÊ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÇÍÙ¤ë°ì¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤â¤È¤ØÊâ¤ß´ó¤ë¡£¥À¥ó¥¹Ãæ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¹ç³Ê¤È¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤Ï¡Ö¥½¥ó¤µ¤óÆ°¤¤¤¿¡×¡Ö¤É¤Î»Ò¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¤È¡¢¥½¥ó»á¤ÏSARA¡ÊµÜËÜ¼ÓÎÉ¡¦20¡Ë¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¡¢Ä¾ÀÜ¹ç³Ê¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡SARA¤Î¹ç³Ê¤Ë¿³ºº°÷¤ÎNOSUKE¤â¼ê¤ò·Ç¤²´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£SARA¤Ï´ò¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤½¤Î¾ì¤Çµã¤Êø¤ì¤¿¡£SARA¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇLDH¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏ¼Ô¡£¥½¥ó¥É¥¥¥¯»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÉ½¸½¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿³ºº°÷¤âËþ¾ì°ìÃ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿SARA¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤¦20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¤ò¤¹¤´¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤º¤Ë¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ï¼«¿®¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤ë³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÄ©¤ó¤À¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤ÎNOSUKE¤â¡¢Èà½÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤òµâ¤ß¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥À¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Îý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¤É¤³¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î°ì½Ö¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤¢¤Î»Ò¤¬Êó¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬SARA¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ø¤ª¤ê¤ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¤¨¤¨¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç½ËÊ¡¡£»Ø¸¶¤â¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Èà½÷¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤ÎIROHA¤ÈMOKA¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬½Ð±é¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î·èÃÇ¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ë¡£